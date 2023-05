Lanza una silla a su doctora en el centro de salud de Palomares, según denuncia el Sindicato Médico

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado una nueva agresión a facultativos de la provincia; en este caso concreto, a una médica de familia de Atención Primaria que pasaba consulta en el centro de salud de Palomares del Río.

Según informa el sindicato en una nota de prensa, un paciente que también estuvo la semana anterior, tras observar la facultativa que no había retirado de la farmacia el tratamiento prescrito e informarle de que no podía mantenerle de baja si no seguía las pautas por ella aconsejadas, "se levantó bruscamente y, con gran violencia golpeó con el puño la mesa de la consulta. Acto seguido le lanzó la silla que y, por suerte, ella pudo esquivarla".

El paciente, tal como detalla el sindicato, golpeó más mobiliario de la consulta y "se abalanzó sobre ella", que "afortunadamente pudo salir corriendo y solicitar socorro por todo el centro de salud mientras la perseguía el agresor". La Policía Local retuvo y se llevó al agresor.

El delegado del Sindicato Médico de Sevilla, tras tener conocimiento de la agresión, se puso en contacto con la médica para prestarle ayuda inmediata en el seguimiento del procedimiento contra agresiones del SAS y poner a su disposición todo el apoyo de la organización sindical.

Desde el Servicio Andaluz de Salud se han puesto en marcha los mecanismos que establece el mencionado procedimiento una vez producida una agresión y, en concreto, la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Mairena del Aljarafe a la que pertenece el consultorio de Palomares se puso en contacto de inmediato, según señala el sindicato.

Los hechos han sido denunciados por la médica de familia agredida, que se ha dado de baja laboral "para recuperarse del estado de ansiedad provocado por la agresión y que, evidentemente, le impide atender a los pacientes como debiera".

El sindicato ha requerido de nuevo a la Administración la puesta en marcha de medidas de protección y disuasión efectivas "que acaben eliminando una lacra, la de las agresiones, que por desgracia no cesa". "Un profesional sanitario dentro de su consulta es un ser indefenso y el agresor lo sabe", concluye la nota de prensa.