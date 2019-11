El PP lanza nuevo vídeo de campaña contra un PSOE que "no une" con Franco o la "inseguridad" en Cataluña

Recupera el 'no es no' de Sánchez o las declaraciones de Zapatero hablando de la 'Champions League' de la economía

El Partido Popular ha lanzando un nuevo vídeo de campaña en las redes sociales para contraponer la actuación del Partido Popular con la del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que, a su juicio, "no une" con su gestión de la crisis, la "inseguridad" que está provocando en Cataluña por su falta de actuación o centrarse en la exhumación de Francisco Franco.

La cinta, de menos de un minuto de duración, comienza con un fondo rojo y un 'No' en mayúsculas. A renglón seguido, aparece la imagen del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hablando de la 'Champions League' de la economía, término que acuñó antes de las elecciones generales de 2008."Lo que no une, paro. Lo que no une, crisis", añade el mensaje.

En la siguiente imagen, el PP recopila las declaraciones del entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando decía "no es no" a Mariano Rajoy, y sus fotos posteriores con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Palacio de la Moncloa o con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la reunión que mantuvieron en el Palacio de Pedralbes en diciembre de 2018.

El vídeo también recoge imágenes con llamas en las calles para aludir a los episodios de violencia en Cataluña estas semanas tras la sentencia del 'procés', así como una foto de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa el día de la exhumación del dictador Francisco Franco.

"Lo que no une, bloqueo. Lo que no une, independentismo. Lo que no une, inestabilidad. Lo que no une, sectarismo. Lo que no une, inseguridad. Lo que no une, pasado", rotula el Partido Popular en color blanco debajo de todas esas instantáneas.

"POR TODO LO QUE NOS UNE"

Frente a eso, y con el color azul con el que se identifica el Partido Popular, la formación que lidera Pablo Casado expone que lo que une a los españoles es el "crecimiento", el "acuerdo", la "libertad", la "confianza", las "personas", el "futuro" y "España", mensajes que aparecen acompañados de diversos actos del presidente de la formación.

El vídeo concluye con el mensaje "Por todo lo que nos une", que es el lema que ha elegido el Partido Popular en esta campaña electoral para apelar al voto útil al PP en las generales de diciembre y evitar la fragmentación que castigó al centro-derecha en los comicios de abril.