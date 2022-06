Lanero (UGT) recuerda que el problema no es la formación, sino los salarios bajos

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha indicado este martes que muchas veces lo que reclaman las empresas es "tener a trabajadores cualificados en el paro y llamarlos para trabajos temporales de tres meses".

"El problema son los salarios y las condiciones laborales, los empresarios no quieren pagar los salarios y mientras las condiciones laborales no sean dignas es imposible encontrar trabajadores dispuestos a trabajar por unas cifras que no les permita salir de la pobreza", ha indicado, para recordar que los empresarios están en los organismos que condicionan los programas de formación laboral.

A través de unas declaraciones remitidas por UGT, Lanero ha respondido a los "argumentos fáciles y demagógicos" de los empresarios y ha reclamado orientación laboral hacia las carreras tecnológicas, además formar y recolocar a las personas desempleada en actividades con demanda.

Aunque ha reconocido que existen "carencias en determinados perfiles profesionales relacionados con las nuevas tecnologías", ha incidido en no abandonar las fundaciones que están dando esa formación, "algo que están haciendo las clases empresariales". Del mismo modo, ha destacado la "dificultad" que tienen los empresarios para asumir trabajadores en prácticas con formación dual.