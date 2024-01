Landaluce considera "preocupante" que un ministro de Gibraltar pida a los jóvenes se conviertan en "guerrilleros"

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha calificado de "preocupantes" las declaraciones viralizadas por el ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de Gibraltar, Joe Bossano, en el que habla de que los jóvenes se conviertan en "guerrilleros" cuando "la madre patria esté en peligro" para poder "defenderla".

Landaluce ha tratado de quitarle importancia al asunto aludiendo a que se han producido "en un contexto y una época concreta" --una fiesta de Navidad-- y en un momento en que se están realizando diversos ejercicios militares de la Royal Navy en la zona.

"Eso al final crea una situación que puede incitar a tomar alguna postura que no es lógica ni es sensata", ha señalado Landaluce, quien ha abogado por "imponer la cordura y la sensatez" y "no incitar a ningún acto de violencia" ya que, ha lamentado, "desgraciadamente bastante violencia está soportando el mundo y estamos viviendo con tantísimo sufrimiento".

El senador del PP por Cádiz y regidor de Algeciras, localidad próxima a Gibraltar, ha recordando que son tiempos de "paz, armonía y tranquilidad" y que cada comunidad --tanto España como Gibraltar-- realiza "reclamaciones y peticiones" a la otra, lo que no significa, ha dicho, "que no estemos en el mismo bando ni en la OTAN" y que ambas regiones no sean "aliadas y amigas".

Joe Bossano, de 84 años de edad, formó parte de la fundación del Gibraltar Socialist Labour Party, que ocupa el Gobierno y en el que milita Picardo. Fue sindicalista en la Transport General Workers Union y ministro principal de la colonia británica desde el 25 de marzo de 1988 hasta el 17 de mayo de 1996.

Licenciado en Ciencias Económicas, afrontó el reto de acrecentar la autonomía económica del Peñón y mantuvo el bloqueo al acuerdo hispano-británico de 1987 para permitir un control conjunto del aeropuerto de Gibraltar.