Cs y PP lamentan la pancarta del Camp Nou que pedía la libertad de los presos

Los líderes catalanes de Cs y PP, Lorena Roldán y Alejandro Fernández, respectivamente, se han sumado este jueves a las críticas del concejal en Barcelona Manuel Valls con relación a una pancarta desplegada anoche en el Camp Nou con el lema "Solo las dictaduras encarcelan a líderes políticos pacíficos" escrito en inglés.

El ex primer ministro francés denunció en un tuit: "La pancarta que hemos visto en el Camp Nou diciendo que este país es una dictadura es una verdadera vergüenza y no debería estar permitido", y añadió: "La libertad de expresión no ampara las mentiras".

Este jueves, en rueda de prensa en el Parlament, Roldán ha considerado que mensajes como este "no respetan el sentimiento de muchos catalanes que no creen en lo que el separatismo quiere vender", aunque ha precisado que el Camp Nou es "un espacio privado".

Ha apuntado en este sentido que "lo mismo pasa también en edificios públicos" que, a su juicio, se han convertido en "el tablón de anuncios del separatismo".

Fernández, por su parte, ha dicho no sentirse "aludido" por la citada pancarta y ha ironizado que el mensaje escrito debía referirse en realidad a Corea del Norte o Venezuela en vez de a España, que es "una de las veinte democracias plenas del mundo según The Economist".

Ha indicado en todo caso que son los clubes quienes tienen la responsabilidad de "garantizar" que "los mensajes que salen en los campos de fútbol no sean ofensivos para nadie".