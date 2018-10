La lamentable discusión racista en un bus de Gran Canaria: “¡Mora! ¿Dónde tienes la bomba?”

Un vídeo difundido en redes sociales por una persona que presenció la lamentable escena ha hecho saltar las alarmas de los grupos antiracistas. El incidente ha ocurrido en un autobús de Gran Canaria. En las imágenes se puede comprobar cómo una mujer con el pelo corto comienza a recriminar la presencia de una joven musulmana por llevar hiyab, el típico velo que cubre el pelo y el cuello de las mujeres fieles a esta religión.

La señora del pelo corto comienza a insultar a la joven musulmana y a llamarla “terrorista”. La pide que se quite el velo y le empieza a preguntar: “¿Dónde tienes la bomba?”. La joven musulmana también responde a la señora con insultos de “¡racista, no me calientes, ridícula!”.

“¡Vete a la mierda, este es mi país también!”, responde la joven musulmana. Y la señora continúa llamándola “¡chula, eres una mora!”. "¡Mora y con orgullo! Esta es mi religión y la respetas como yo respeto la tuya", responde gritando la joven musulmana.

La lamentable escena se ha hecho viral justo en la misma semana en la que se ha producido el también incidente racista ocurrido en el vuelo de Ryanair de Barcelona a Londres en el que un hombre insultó a una mujer jamaicana, por el simple hecho de ser negra.