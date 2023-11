El PP lamenta que el PSOE se centre en la memoria democrática para "intentar tapar la amnistía"

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, María Navarro, ha lamentado que el PSOE "esté centrado en hablar de lo que pasó hace medio siglo, hablando de la dictadura", en referencia a las críticas a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, "para intentar tapar la amnistía y la ruptura de la igualdad entre españoles".

"Mientras ellos hablan de muros, nosotros en el PP vamos a trabajar, como hemos hecho siempre, por la concordia y la igualdad", ha expresado María Navarro.

Por todo ello, ha reiterado que los 'populares' van a seguir defendiendo el "no a la amnistía", "no a borrar los delitos de corrupción y terrorismo de nuestro Código Penal", "no a ignorar a las víctimas del independentismo" y el "no a la condonación de la deuda para beneficiar a Cataluña en detrimento de Aragón y de otras comunidades autónomas". "Pero de todo eso no quieren hablar", ha remarcado.

Por último, la portavoz adjunta del Grupo Popular ha insistido en que defenderán siempre el Estado de derecho porque "los españoles no quieren que levantemos muros".

"Por eso vamos a seguir hablando de concordia y libertad, de que en este país funcione la independencia judicial, el Estado de derecho y en defender la igualdad, que es algo que todos deberíamos tener como base", ha concluido.