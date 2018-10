PP lamenta que los compromisos de Sánchez con Page no supongan "ni una gota de agua" más para C-LM

La diputada regional del PP Ana Guarinos ha lamentado que de los compromisos enunciados este lunes en la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ninguno de ellos suponga "ni una gota de agua más" para la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, ha dicho que la intención de duplicar la capacidad de las desaladoras hasta 2021 viene a confirmar que "no tiene intención este Gobierno de acabar con el trasvase".

Además, ha recordado que fue el PP quien puso en marcha las desaladoras. "Pero, ¿para cuándo quieren hacer más desaladoras? Es todo una mentira y una farsa".

"No se garantizó agua para la región. Que se duplique la capacidad de desalación no beneficia a Castilla-La Mancha. No se acordó nada en favor de la región en materia de agua", ha lamentado.

Con todo, ha apuntado que "no hay ningún compromiso" en materia de infraestructuras hidráulicas desde el Gobierno del Estado con la Comunidad Autónoma. "En sus acuerdos no hay ni una gota de agua para la región. Cada vez que gobierna el PSOE en España ocurre lo mismo".

"PAGE, DE LA REIVINDICACIÓN A LA RENDICIÓN"

La dirigente 'popular' ha abundado en las críticas a la reunión mantenida por Emiliano García-Page con Pedro Sánchez. En su opinión, García-Page pasó "de la reivindicación a la rendición".

"Se fue igual que vino, con una mano delante y otra detrás. Una reunión vacía de resultados. García-Page sólo consiguió avergonzarnos a todos y demostrar que vuelve a traicionar a Castilla-La Mancha y se pliega a los intereses políticos de su partido", ha lamentado.

Ha considerado que "no es verdad" que se haya acabado con el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares tal y como dijo el presidente autonómico, sino que sólo se ha llegado al acuerdo de "reevaluar" esta estrategia.

En este punto, ha preguntado al Gobierno regional por el plan de empleo concreto para la comarca de Villar de Cañas (Cuenca) prometido en sustitución de la creación de puestos de trabajo prevista por la instalación del ATC.