PP lamenta que los "amigos" de Sánchez "acosen y amenacen" en Cataluña

La vicesecretaria general del PP, Andrea Levy, ha lamentado este domingo que los "amigos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigan "acosando, amenazando e insultando" a los que "no piensan como ellos", tal y como "ocurrió" ayer en los altercados que se produjeron en Barcelona.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Levy ha mostrado su "solidaridad" con los heridos en Barcelona, donde la manifestación convocada ayer por independentistas contra un acto de Vox se saldó con siete detenidos, varios heridos e incidentes entre manifestantes y la policía regional catalana.

Levy ha recordado que la manifestación de grupos independentistas en Madrid hace pocas semanas, donde "fueron a marcar territorio" y "pedir un cobro por adelantado al Gobierno de Sánchez", se produjo "sin altercados", pero ayer en Barcelona de dedicaron "a atacar, insultar, acosar y a amenazar a los que piensan diferente".

"¿Quienes son aquí los intolerantes?", se ha preguntado Levy, quien ha asegurado que, a su juicio, se trata de los "amigos de Pedro Sánchez", los mismos que "estaban acosando y tirando piedras en la calle" y que han sido "alentados por Quim Torra", presidente de Cataluña.

La dirigente popular ha considerado que las situaciones de "tensiones" y "violencia" que se sucedieron ayer en Barcelona, donde "se lanzaban cascotes", se produjeron porque hay un Gobierno en Cataluña que "ha sido permisivo y tolerante con esos CDR", los "comandos en defensa de la República" que son "la kale borroka de toda la vida".

Frente a ello, Levy ha defendido que el Gobierno de España "debería proteger" a los ciudadanos "contra el propio Gobierno de la Generalitat que alienta a los violentos" y "contra aquellos que sumen a Cataluña en la intolerancia".

Sin embargo, ha incidido en que España no puede tener un Gobierno "que tenga la mano atada con los independentistas", por lo que si Sánchez "no reconoce ya que su única opción de llegar a La Moncloa es con los independentistas" que ayer "mostraron su cara intolerante", la "única" alternativa es "un Gobierno del PP con Pablo Casado" que "no va a permitir chantajes".