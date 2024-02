El PP lamenta que Llanes sea uno de los municipios "más perjudicado" en el reparto de inversiones en el Presupuesto

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido este viernes del "maltrato" que Llanes está recibiendo por el gobierno socialista de Adrián Barbón al ser uno de los municipios "más perjudicado" en el reparto de inversiones en el Presupuesto del Principado. "El PSOE no ha querido aprobar tampoco ninguna de las enmiendas que presentó el PP para mejorar las cuentas para Llanes", añade.

Quipo ha realizado estas manifestaciones tras reunirse con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, en la sede del Ayuntamiento llanisco. "Es un error que el PSOE siga castigando a Llanes de una manera injusta, y por eso creo que son unos valientes quienes ahora dirigen el Ayuntamiento llanisco, por llevar a cabo una labor encomiable", destaca.

Queipo afirma que la reunión se encuadra en su objetivo de seguir trabajando por Asturias y por los asturianos, y añadió que el Gobierno municipal de Llanes, en el que participa el PP, "está funcionando muy bien, y la idea que recibo de los vecinos es que trabaja, gestiona y no está a las historias del enredo permanente como otros políticos, sino en la seriedad, el rigor y hacer de Llanes un mejor lugar aún para vivir y para visitar".

El presidente popular ha señalado que el alcalde y los concejales del PP "me han puesto un montón de deberes, por lo que habrá muchas iniciativas sobre Llanes en el Parlamento". Álvaro Queipo se ha redferido a un asunto concreto "que me preocupa mucho, como es la reforma de las áreas sanitarias, lo que puede ocurrir y cómo puede afectar a Llanes y a toda Asturias".

En este sentido, ha censurado que nadie del Gobierno regional "se preocupa por explicar qué es lo que se pretende con la fusión y qué consecuencias va a tener. Se dan excusas y se nos intenta hablar que el maná vendrá de la mano de esta fusión, pero todo lo que se dice que vendrá ya se puede hacer hoy y el Gobierno no lo está haciendo, porque no está gestionando bien la Sanidad. Hay muchas carencias de servicios, y con una fusión de áreas creemos que no se va a resolver".

Queipo ha afirmado que en el encuentro se ha repasado la situación del consultorio de Nueva, que está "en unas condiciones deplorables y necesita una inversión cuanto antes, además de no terminar de tener un médico afincado que pueda atender a los vecinos como se merecen; ocurre en muchos puntos de la red sanitaria, en Llanes y en el Oriente en general, y nos preocupa".

También han comoartido Queipo y Riestra la necesidad de mejorar la oferta de formación para los jóvenes, "para poder luchar contra el paro y que haya empleo y de calidad".

Asimismo, el presidente del PP ha remarcado que "es muy importante que en la política no existan muros ni cercos, y que las personas que trabajamos en el servicio público, que es para lo que deberíamos estar todos, seamos capaces de hablar e intercambiar opiniones por el beneficio de la población en general y de Asturias. Es lo que procuro hacer en todos los pasos que doy, no solo informarme mejor, sino poder ser más útil a los asturianos".

Se trata de la tercera reunión de Álvaro Queipo con alcaldes asturianos que no pertenecen al Partido Popular, tras los encuentros mantenidos con el de Siero, el socialista Ángel García, y el de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, de IU.

MEJORAS INMEDIATAS EN LA AS-337 ANTE LAS INUNDACIONES

Por otro lado, la diputada regional del PP portavoz de Infraestructuras Cristina Vega ha reclamado este viernes al Gobierno de PSOE e IU "mejoras inmediatas" en la carretera de acceso al valle de Turón (AS-337), "que se sigue inundando pese a las obras que el Principado acometió el pasado verano tras más de quince años de protestas vecinales por su estado y las continuas inundaciones que se producían a la altura de Peñule".

"Tras la reparación, la zona de Peñule continúa sufriendo inundaciones en el carril ascendente, sin que desde el Gobierno de Barbón se haya puesto una solución para subsanar esta cuestión", censura Cristina Vega; que se ha sumado este viernes junto al concejal del PP en Mieres Víctor Ferreira a la protesta vecinal en esta carretera.

En concreto, la diputada regional ha pedido al Gobierno de coalición que se revisen las pendientes de la carretera en Peñule, para evitar la acumulación de agua en uno de los carriles, y si es necesario, ampliar el sistema de evacuación de aguas en el carril contiguo al río.

Los populares exigen asimismo el cambio inmediato del paso de cebra de La Lavandera, que termina en un foso de más de un metro de profundidad, sin acera, que se solventaría, desplazando dicho paso de cebra apenas unos metros, explican.

Desde el PP de Mieres, el concejal Víctor Ferreira ha lamentado por su parte que "tras quince años de reclamaciones, los vecinos tengan que seguir sufriendo el mal estado de esta carretera después de la chapuza acometida por el Gobierno de Barbón".