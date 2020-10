El PP lamenta que el Gobierno impida una comisión para investigar la gestión del Covid y sí apoye una sobre 'Kitchen'

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha lamentado este jueves que el PSOE y Unidas Podemos impidan una comisión de investigación en el Parlamento sobre la gestión del Gobierno de coalición en la gestión de la pandemia del Covid-19 pero sí apoye una para investigar el 'caso Kitchen'.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha subrayado que su formación no tiene "nada que ocultar" sobre 'Kitchen', pero ha incidido en que los "socios" del Gobierno han impedido una comisión para investigar la gestión del Ejecutivo en la crisis sanitaria.

"Ahí no han querido una comisión porque no quieren dar explicaciones, no quieren ir a las Cortes a escuchar a los expertos y que veamos el número real de fallecidos", ha señalado Montesinos, quien ha afirmado que tanto PSOE como Unidas Podemos también ha impedido investigar "al número 3 de Podemos" --en referencia al diputado Alberto Rodríguez-- por estar "imputado presuntamente por agredir a un policía".

Respecto a la restricción de movilidad en la Comunidad de Madrid por parte del Ministerio de Sanidad, Montesinos ha destacado que el Ejecutivo tomó "una decisión sin ser consensuada" y que reclamaron en la reunión de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "que se avanzara en criterios científicos y objetivos" y que "se siguiera negociando".

Sobre la decisión del Gobierno de Castilla y León, presidido por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que apoyó el acuerdo del Ministerio de Sanidad, ha defendido que se guió "por los criterios científicos dependientes de su comunidad". "No hubo una consigna de la dirección nacional", ha recordado Montesinos, que ha insistido al Ejecutivo en pedir "lealtad institucional y menos interés partidista".