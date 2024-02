El PP lamenta que Carmen Calvo haya "utilizado" Granada para "defender sus intereses"

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha lamentado este martes el "fraude" consumado por parte del PSOE a los granadinos tras la renuncia a su acta como diputada por la provincia de la socialista Carmen Calvo, tras ser propuesta por el Gobierno de España como candidata a presidir el Consejo de Estado, lo que a juicio del PP supone "un nuevo desprecio" a esta provincia.

La exvicepresidenta Carmen Calvo ha renunciado a su escaño para ser la candidata del Gobierno a presidir el Consejo de Estado en sustitución de la exministra Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por la Justicia. Será propuesta este martes por el Consejo de Ministros y antes de que su designación sea oficial en el BOE deberá pasar examen de idoneidad en el Congreso.

El Comité Federal del PSOE ratificó el pasado 10 de junio por unanimidad las listas al Congreso de los Diputados y al Senado por Andalucía para las elecciones generales del próximo 23 de julio, confirmando a Carmen Calvo como número uno por Granada.

Desde el PP granadino han criticado este martes su renuncia a su acta de diputada por entender que evidencia lo que este partido ya dijo "desde un primer momento", que "no le interesaba Granada, ni los intereses de los granadinos sino conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados y no ha hecho falta mucho tiempo para demostrar que así era". "Han utilizado Pedro Sánchez y Carmen Calvo Granada para defender tan solo sus intereses, no el de los granadinos", ha recalcado la portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez.

Tras afirmar que no se ha conocido "ni una sola pregunta o intervención" de Carmen Calvo en la Cámara Baja, Ramírez ha condenado la complicidad del PSOE granadino que sigue "silente ante la dejadez del Ejecutivo para con la provincia en la que estamos pagando muy caro las consecuencias de mantenerse a cualquier precio en Moncloa aunque ello conlleve olvidarse de trabajar por Granada".

Es por ello que ha invitado a la nueva diputada nacional en sustitución de Calvo --Olvido de la Rosa-- a trabajar y defender Granada "que es por lo que la eligieron los granadinos".