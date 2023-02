CS lamenta que el Ayuntamiento aparezca "una vez más" en la lista de "administraciones entorpecedoras"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (CS) en el Ayuntamiento de Almería, Rafa Burgos, ha instado al equipo de Gobierno del PP a aclarar el motivo por el cual el Consistorio almeriense aparece "una vez más" en la lista del Defensor del Pueblo Español como administración pública que no contesta a los requerimientos de información.

Como ha explicado Burgos, el Ayuntamiento de Almería lleva 177 días (desde el 2 de septiembre de 2022) sin responder al tercer intento de obtener información por parte del Defensor del Pueblo. "Es algo que no habla muy bien de este equipo de Gobierno, máxime cuando la historia se repite, ya que, en lo que va de mandato, el Ayuntamiento de Almería ha aparecido en la lista negra del Defensor del Pueblo hasta tres veces distintas", ha manifestado el edil liberal.

Las dos ocasiones anteriores en las que el Consistorio capitalino figuró en esta lista negra estuvo motivada, primero, por no remitir información relativa a centros de privación de libertad de titularidad municipal, y la siguiente vez, por no facilitar datos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), han detallado desde la formación naranja en un comunicado. "Desconocemos qué clase de información se ha reclamado ahora al Ayuntamiento, ni cuál es la razón por la que no se ha facilitado todavía", ha apostillado el portavoz de CS.

"No es, ni mucho menos, el mejor indicador de transparencia para nuestro Ayuntamiento", ha valorado Rafa Burgos, quien ha reclamado al PP que "se ponga las pilas para evitar que el buen nombre de la ciudad de Almería se vea salpicado por esa patente falta de colaboración" con el Defensor del Pueblo.