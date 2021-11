El PP lamenta la falta de "diálogo y consenso" para aprobar el presupuesto de la Diputación para 2022

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén, Miguel Contreras, ha lamentado la falta de "diálogo y de consenso" para aprobar el presupuesto de Diputación de 2022, lo que evidencia que el presidente, Francisco Reyes (PSOE) "está enquistado en su política del ordeno y mando y que es incapaz de gobernar para todos los jiennenses".

Para Contreras, las cuentas para 2022 son "cruciales" y "lamentablemente por culpa del rodillo del señor Reyes perderemos un año importantísimo para la recuperación económica de la provincia" pues "para nada se ajustan a la realidad de esta tierra".

Ha añadido que los presupuestos para 2022 presentan "graves carencias" y por eso el PP jiennense registró telemáticamente una enmienda a la totalidad después de "haber enviado el decálogo de propuestas y haber obtenido la callada por respuesta".

"Queríamos negociar, siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero el señor Reyes y el PSOE parece que ahora solo saben negociar con VOX, independentistas y herederos de ETA", ha dicho Contreras. "Se han negado rotundamente olvidando que tendrán los votos suficientes para hacerlo" y "se le olvida al señor Reyes que el PP tiene diez diputados y que representamos a miles de ciudadanos de la provincia de Jaén".

Contreras ha defendido en el pleno las diez propuestas del Grupo Popular que sumaban una cuantía de 15.750.000 euros que, "eran muy razonables y perfectamente asumibles dentro de un presupuesto de 273 millones". Eran puntos que "podrían haber llevado a un consenso para que el PP apoyase las cuentas de la Diputación", si el PSOE no hubiera "vuelto a hacer del rodillo su herramienta para no dialogar con la oposición".

Los presupuestos para 2022 son, según PP, "una demostración del fracaso de las políticas del señor Reyes" ya que mientras "la Diputación recibirá en torno a 20 millones más por la participación en los ingresos del Estado, él ha sido incapaz de subir ni siquiera el IPC a los Ayuntamientos en el Plan de Cooperación".

Ha añadido que el gobierno del PSOE en la Administración provincial está "agotado" y "solo queda esperar a 2023 para que abandone la Diputación y pueda entrar a gestionar el Partido Popular que sí está verdaderamente preocupado por el futuro de la provincia de Jaén".

Para el Partido Popular de Jaén estas cuentas son "decepcionantes" y "no es el presupuesto de la recuperación que necesita la provincia, no es el presupuesto que generará esperanza entre los jiennenses para quedarse en sus pueblos y, por tanto, no ha sido el presupuesto que podía apoyar el PP de Jaén".