PP lamenta "el dedo amenazante de Page" sobre reforma de Estatuto en vez de mano tendida: "Va por mal camino"

La secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha lamentado este miércoles el "dedo amenazante" del presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al hablar de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, en vez de la "mano tendida", y ha advertido que así "va por mal camino".

En declaraciones a los medios tras la intervención de García-Page en la primera sesión del Debate de Investidura que se celebra en el Parlamento regional, Agudo ha admitido que les hubiera gustado "escuchar palabras de mano tendida para poder llevar a cabo una reforma que necesita Castilla-La Mancha para adecuar el Estatuto de Autonomía", convencida de que ese tema debe abordarse "desde el buen camino y nunca desde el dedo amenazante".

Dicho esto, ha valorado como un "discurso decepcionante" el que ha ofrecido el dirigente socialista, señalando que los castellanomanchegos que hayan tenido la oportunidad de escucharle "no han escuchado nada claro de lo que Page tiene previsto hacer para esta tierra, ningún tipo de estrategia clara para Castilla-La Mancha ni a dónde pretende hacer llegar estos cuatro años" a la región.

Además, en su opinión, García-Page "se ha olvidado de muchos sectores y áreas fundamentales para Castilla-La Mancha a las que ni siquiera ha mencionado", ello sin contar, ha continuado, con que "ha enunciado muchas medidas copiadas del PP de Castilla-La Mancha y anunciadas por Feijóo" y que, ahora, lo que debe hacer "es traerlas de inmediato para solucionar los problemas graves de los castellanomanchegos", ha dicho en referencia a medidas como la eliminación de la burocracia y el apoyo a autónomos.

Agudo ha lamentado que al tema agrario García-Page le haya dado "nula importancia", que haya dejado "grandes lagunas en áreas" que son estratégicas y fundamentales para el futuro de la región, y que haya vuelto a hacer anuncios que "no ha llevado a cabo en anteriores legislaturas" porque "ha incumplido", como la ley de garantías de tiempos máximos, que lo que debe hacer, ha sugerido, "es traerla de inmediato".

La dirigente 'popular' ha señalado que el presidente electo ha demostrado "cero credibilidad con sus palabras" como cuando ha hablado de sectarismo y trabajar con todos los castellanomanchegos, criticando que hace unos días "perdiera la oportunidad de demostrar que va a trabajar de la mano de todas las administraciones sin diferenciar el color político", al no acompañar al presidente electo de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, en su toma de posesión, cuando sí lo hizo con los de su color político.

"Ha demostrado que en sus palabras no ha habido ilusión, no ha habido proyecto y ha demostrado que no le importa mucho el futuro de nuestra tierra y sí seguramente el suyo pensando en otras esferas superiores a Castilla-La Mancha y no en lo que necesita nuestra tierra", ha concluido.