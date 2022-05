Lambán:No estaremos al servicio de un proyecto que en modo alguno es aragonés

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha afirmado este viernes que Aragón estará sentada "hasta el final" en la negociación para pactar una candidatura equilibrada con Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pero ha advertido de que si no se consigue, la Comunidad no estará "al servicio de un proyecto que en modo alguno es aragonés".

"Donde no hay ganancia, pérdida segura", ha aseverado Lambán, quien ha apuntado que las conversaciones siguen "todos los días" de manera discreta, "sin dar tres cuartos al pregonero", porque a su juicio es así como se pueden conseguir acuerdos.

Por eso, el presidente aragonés ha admitido que no le ha "agradado nada" la filtración de la reunión que mantendrán el próximo domingo en Zaragoza el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, con alcaldes y empresarios del Pirineo para actualizar la información.

Un encuentro como otros que ha habido y que no se han hecho públicos, ha dicho Lambán, porque "demasiados focos" en este asunto no favorecen a Aragón en la pretensión de acercar posiciones, y aunque desconoce cuál será la "última bala" en la negociación.

"Nosotros -ha asegurado- vamos a estar sentados en la mesa hasta el final, porque creemos que los juegos pueden ser una buena opción", si en su resultado final "no son una falta de respeto a Aragón y a sus recursos, como han sido hasta ahora".

En todo caso, ha insistido en que la postura de Aragón no persigue ir contra la Generalitat de Cataluña, el Gobierno central o el COE, sino defender los intereses de Aragón, que ante cualquier circunstancia y asunto ha de ser "siempre respetada", y eso empieza por respetarse a uno mismo, en esta candidatura, valorando los recursos del Pirineo oscense "como realmente merecen".

En ese contexto, ha explicado que el desequilibrio en el reparto de pruebas con Cataluña en la segunda propuesta del COE ha ido incluso más allá de la inicial, porque a cambio de restar a Baqueira Beret dos pruebas de 24 y 86 participantes de 1.010 para dárselos a Cerler, Zaragoza perdería el patinaje artístico, con lo que la ciudad quedaría "desarbolada" en cuanto a pruebas de verdadera entidad. "Hablar de equilibrio es una broma pesada", ha enfatizado.

Por tanto, esta propuesta supone que el desequilibrio sea incluso mayor y "no quedaba otra opción que rechazarla", porque Aragón no puede hacer nada que suponga la "devaluación" de su Pirineo y poner sus "magníficos recursos" al servicio de proyectos que no se sienten "propios", ha zanjado.