Lambán volverá a convocar a los agentes sociales y los alcaldes pirenaicos para defender unos JJ.OO. en igualdad

El presidente del Gobierno de Aragón defiende en las Cortes las políticas sociales contra la crisis

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, volverá a convocar a los agentes sociales y económicos, así como a los alcaldes de los municipios pirenaicos, para realzar la posición favorable a la elaboración de una candidatura conjunta con Cataluña en igualdad para organizar los Juegos Olímpicos de 2030 ante "el flagrante incumplimiento" de lo que inicialmente aceptó el Gobierno de España. Lambán ha defendido, asimismo, las políticas sociales contra la crisis.

Lambán se ha mostrado "satisfecho" de la reacción del conjunto de la sociedad aragonesa y ha avanzado que quiere "actualizar el apoyo social e institucional a unos Juegos en igualdad", promoviendo las reuniones mencionadas "para renovar ese apoyo", manifestando ya en sendos encuentros el 26 de noviembre de 2021 y "que se sepa en todas las instancias que Aragón, de manera prácticamente unánime, quiere esos Juegos en pie de igualdad".

El jefe del Ejecutivo regional ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas a petición propia, donde ha explicado que, desde que en 2019 se planteó la candidatura olímpica, el Gobierno regional planteó como condición que el reparto de sedes y pruebas fuera "absolutamente equilibrado" y "en pie de igualdad", lo que "Cataluña nunca aceptó", proponiendo que Aragón fuera "comparsa en la candidatura que tenían que liderar ellos", aunque "por parte del COE y el Gobierno de España se garantizó que las exigencias serían atendidas".

Aragón defendió "con uñas y dientes", en la Comisión Técnica, a cada una de las estaciones del Pirineo aragonés, lo que fue rechazado pese al "permanente compromiso" del presidente del COE, Alejandro Blanco, de que las exigencias aragonesas "serían respetadas".

Entonces "llegó el planteamiento final de la Comisión" tras un proceso "un tanto ambiguo" y el Gobierno de Aragón vio "con estupor" que las pruebas que se asignaron a la Comunidad Autónoma son aquellas para las que la Generalitat "reconocía que no tenía instalaciones". Este planteamiento es "inaceptable" y constituye "un incumplimiento flagrante de lo que se me aceptó por el Gobierno de España".

"Yo recibí el compromiso del Gobierno de España y del COE de que habría unos Juegos en pie de igualdad, con un reparto equilibrado de pruebas, y sigo confiando todavía, la esperanza es lo último que se pierde", ha aseverado Lambán, quien ha exigido al Ejecutivo central y el COE que "cumplan con Aragón tal y como dijeron".

"Ahora llega la hora de la verdad", ha advertido Lambán, quien ha dejado claro que el Gobierno de Aragón defenderá su posición "hasta las últimas consecuencias: Exigiremos que se nos respete por parte del Gobierno de España y el COE", lo que exige antes "respetarnos a nosotros mismos".

Lambán no caerá en "la trampa de que el tiempo se nos echa encima" porque Cataluña no podrá dar el visto bueno a ningún formato de juego hasta el 25 de julio, fecha de celebración de las consultas en sus valles pirenaicos.

COOPERAR

"La voluntad de la DGA es no confrontar con Cataluña, sino cooperar", al ser este "el único camino para conseguir que la candidatura sea ganadora", ha dicho Lambán, quien ha puntualizado: "A cualquier precio no lo vamos a hacer". Aragón no aceptará quedar en "una situación desairada".

"En manos de la Generalitat está la posibilidad de hacer saltar por los aires los Juegos por mucho que el Gobierno de España se ocupe de lo contrario", ha avisado Lambán, para quien si la candidatura es "un fracaso" lo será por la Generalitat. También ha dichho que defiende "por encima de todo a Aragón frente a quien sea".

CRISIS

En otro orden de cosas, ha afirmado que la situación actual de crisis, en Aragón, el conjunto de España y el mundo, "nunca la habíamos vivido en cuanto a su complicación", ya que "en apenas tres lustros hemos vivido tres crisis", la última la derivada de la guerra de Ucrania, que "está teniendo efectos demoledores en los servicios públicos, está generando muchas incertidumbres" y ha producido "un aumento desbocado de la inflación, muy preocupante", si bien "la reacción de la UE está resultando francamente esperanzadora".

Lambán ha expuesto que en Aragón se han regularizado 1.696 ucranianos exiliados por la guerra y que el Gobierno regional "tratará por todos los medios de que no carezcan de nada" y los equiparará "en todo" a los derechos de los residentes aragoneses. Ha recordado que las familias que hagan donaciones o acojan a familias ucranianas tendrán desgravaciones en el IRPF.

Ha defendido las medidas implementadas por el Gobierno de España para atajar la crisis, como los descuentos en la compra de gasolina, con 750.000 conductores aragoneses beneficiados; la reforma de la normativa sobre alquileres de vivienda, con 27.000 inquilinos beneficiados; la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 15 por ciento para 27.250 ciudadanos en la Comunidad; los créditos ICO y la extensión del bono social eléctrico a 29.000 hogares desde el pasado 31 de enero. Ha aplaudido la decisión de la UE de autorizar la ampliación de tierras cultivables porque "es una forma de avanzar hacia la soberanía alimentaria".

Lambán ha continuado apuntando que, del Plan de Recuperación y Resiliencia, el Gobierno de Aragón ha realizado 22 convocatorias dotadas con 122 millones de los 400 consignados en el Presupuesto autonómico y ha avanzado que el Ejecutivo se reunirá con empresarios aragoneses antes de la reunión convocada por la vicepresienta del Gobierno de España Nadia Calviño para el 28 de mayo en relación a la financiación de proyectos empresariales.

Por otra parte, ha confiado en conseguir implantar en Aragón una fábrica vinculada al sector de la automoción, como las de microchips o semiconductores, en el marco del PERTE anunciado por el Gobierno de España, indicando que el Gobierno regional negoció con una empresa americana que, finalmente, "fue a otro país", aunque el Ejecutivo pudo conocer "cómo funciona esta actividad y qué tipo de requerimientos se plantean".

El Gobierno de Aragón es "leal" con "todas las iniciativas que plantea el Gobierno de España" para que Aragón "se beneficie en la mayor medida posible" y se centrará en activar lo que depende de la Comunidad Autónoma.

FORTALECER LOS SERVICIOS

"Sabemos que es prioritario fortalecer los servicios" y el Gobierno tendrá que tomar "medidas presupuestarias", ha manifestado Lambán, quien ha apostado por realizar "cambios estructurales" en economía y política.

Ha destacado algunas medidas ya implementadas por su Gobierno, como la normativa para implantar instalaciones de energías renovables, el impulso de infraestructuras ferroviarias que estaban "dejadas de la mano de Dios", la creación de más suelo industrial y la reactivación del aparato político y administrativo "después de unos años de siesta absoluta en el Pignatelli". También ha elogiado el diálogo social.

Lambán ha apostado por impulsar los 15 foros anunciados en el último Debate del estado de la Comunidad, 7 de ellos ya activos, apostando por impulsar el hidrógeno verde, la logística y la FP.

Ha criticado el "toreo tremendista y embarullado" del PP, también su "cinismo", afirmando que su Gobierno recibió en 2015 "una herencia envenenada y catastrófica", pero Aragón está ahora "a la cabeza" en la creación de empleo y en servicios públicos, también en la gestión de fondos europeos.