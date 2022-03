Lambán solicita al COE y al Gobierno de España que exijan a Cataluña que deje clara su posición en cuanto a los JJOO

El presidente de Aragón dice que este tema no se tratará en la Conferencia de Presidentes porque está de por medio la guerra de Ucrania

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha solicitado al Comité Olímpico Español y al Gobierno de España que exijan a la Generalitat de Cataluña "poner las cartas sobre la mesa" y que dejen clara su posición en cuanto al proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Lambán ha hecho estas declaraciones este sábado antes de participar en Santa Cruz de La Palma en el Actor de Homenaje a la Ejemplaridad del Pueblo de Palma, en apoyo a los habitantes de la isla que han sufrido la erupción del volcán Cumbre Vieja. En este evento también participan el resto de presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Sus Majestades los Reyes de España.

Este viernes el líder del Ejecutivo aragonés lamentaba que "el independentismo catalán haya dinamitado la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con su decisión unilateral de nombrar a la hasta ahora presidenta de la Federación Catalana de Deportes de Invierno y exesquiadora olímpica, Mònica Bosch, nueva coordinadora del proyecto olímpico".

En este sentido, ha asegurado que las "reglas del juego" son "claras" y que solo habrá candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 si el proyecto es conjunto, en pie de igualdad, entre Cataluña y Aragón, tal y como solicita el COE.

"Nuestra paciencia se ha colmado", ha asegurado Lambán, quien ha subrayado que es necesario que ambas Comunidad Autónomas "dejemos claras nuestras posiciones y si la Generalitat de Cataluña sigue insistiendo en este pertinaz desprecio hacia Aragón, nosotros pondremos nuestra propia alternativa".

Para el Ejecutivo de Lambán, la cita olímpica es "un tren que quizás si lo dejamos pasar, no vuelva más", por ello, desde las instituciones aragonesas se tiene "clara" la apuesta por este evento deportivo. De los 67 diputados que conforman las Cortes autonómicas, 58 parlamentarios apuestan "abiertamente" por esta cita, cinco "no lo tienen claro" y "solo cuatro están en contra", ha recordado, por lo que "hay unanimidad política y social abrumadora" a favor de celebrar los JJOO en el Pirineo.

PLANTEAMIENTO SUPREMACISTA

El presidente de Aragón ha señalado que han sido muchas las veces que "pensando que todo estaba reconducido", la Generalitat de Cataluña ha vuelto a incidir en "ese planteamiento supremacista y excluyente de que ellos tienen que ser los que lideren y que nosotros solo podemos ser, como mucho, comparsas", y esa postura "no la vamos a aceptar y el Gobierno de España y el COE tampoco", ha aclarado.

"Si Cataluña es incapaz de aceptar las reglas del juego, Aragón hará un planteamiento al COE y al Gobierno de España, teniendo en cuenta a las instalaciones de Cataluña y al Pirineo catalán", ha precisado.

"Nosotros no nos vamos a prestar a más márgenes de confianza", ha insistido el dirigente aragonés, y "no vamos a seguir dando por buenas explicaciones a medias tintas. A partir de ahora queremos hechos consumados, y saber a qué atenernos".

NO QUIEREN JUEGOS

A su juicio, el gobierno de la Generalitat de Cataluña no quiere que se celebren los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo porque "su estrategia dilatoria y desprecio hacia Aragón tiende a enmascarar su incapacidad para llegar a un consenso".

Sobre si se plantea alguna reunión informal con el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, durante este fin de semana en La Palma, Lambán ha sentenciado que no va a hacer "ningún gesto de aproximación o alejamiento con Cataluña" ya que "tiene que ser el Gobierno de España quien aclare la situación".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

En la agenda de la Conferencia de Presidentes, que se celebra este domingo en La Palma, no se incluye el asunto de los JJOO y Lambán no va abordar este tema: "Con la gravedad que atraviesa España y Europa, con la agenda absolutamente dominada por la crisis de Ucrania, no sería entendido por nadie que Cataluña o nosotros introdujésemos esta cuestión en la agenda". "Habrá tiempo a partir del lunes", ha apostillado.

"Cataluña ha dado tantos frenazos y acelerones que, para nosotros, ya no es un socio fiable. El COE que nos pida que pongamos las cartas sobre la mesa y que cada palo aguante su vela", ha concluido.