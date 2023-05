Lambán reivindica al PSOE Aragón como "el partido con más ideas, más coraje y más aragonesista"

El candidato a revalidar la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, (PSOE) y la candidata de este partido a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, han animado a los aragoneses a votar este domingo al PSOE, "porque nadie tiene más ideas, más coraje y es más aragonesista que los socialistas".

Lambán ha agradecido las muestras de apoyo de los aragoneses durante la campaña y ha señalado que "la gran mayoría valora mucho" estos ocho años de Gobierno socialista en la comunidad, "que han supuesto la recuperación del empleo, del crecimiento, la demografía, la igualdad, la calidad de vida, después de cuatro años del PP en los que quedaron destrozado". Por ello, se ha mostrado convencido de que los aragoneses respaldarán su proyecto para Aragón el próximo domingo en las urnas.

El actual presidente de Aragón ha apelado "al orgullo y la autoestima" de la ciudadanía aragonesa y a la voz propia que él reivindica para la comunidad y que ha marcado su campaña y su eslogan para estos días en los que ha vuelto a recorrer el territorio. "Una voz propia que los aragoneses y aragonesas comprenden perfectamente", ha incidido Lambán.

El candidato ha apelado también a las señas de identidad de los socialistas: "Las personas en Aragón saben que socialismo es igualdad y libertad, que nadie defiende Aragón esta maravillosa tierra como nosotros y que nadie tiene más empeño por seguir por esta senda de crecimiento, de igualdad y de calidad de vida".

Lambán ha valorado también la campaña del Partido Popular: "La derecha no ha ofrecido nada y ha traído el ruido de Madrid, ha demostrado que no tiene voz propia que es vox propia". "Azcón ha demostrado que sin sus jefes de Madrid no es nada y, sin embargo, nosotros hemos demostrado que tenemos un proyecto autónomo para la comunidad", ha remarcado.

Por ello, Lambán ha pedido a los aragoneses "cuatro minutos de su vida el domingo, cuando vayan a las urnas, y nosotros les entregaremos cuatro años de la nuestra", ha concluido.

La candidata del PSOE, Lola Ranera, ha hecho hincapié en la importancia de votar el domingo para recuperar la Alcaldía de Zaragoza y frenar la llegada de la derecha más extrema.

"Nadie tendrá mayoría y todos tendremos que pactar. El PP tendrá que pactar con la extrema derecha y esto supondrá retroceder en derechos y avances sociales que hemos conseguido estos años", ha destacado Ranera.

PROYECTO DE CIUDAD

La candidata socialista ha subrayado el proyecto de ciudad por el que apuesta el PSOE que ha construido y diseñado escuchando a los zaragozanos. "Hemos escuchado a los zaragozanos, sabemos sus prioridades. Me comprometo a resolver sus problemas porque sabemos lo que les preocupa la vivienda, la movilidad o el abandono de los barrios", ha manifestado Ranera, que ha considerado que lo mejor que puede hacer la candidata del PP es irse a la oposición para conocer la ciudad.

Para terminar, ha agradecido, emocionada, a los militantes su trabajo. "Habéis estado ahí, somos el futuro y el presente, y tenemos que estar muy orgullosos porque solo con vosotros ha sido posible esta aventura que va a terminar el domingo en las urnas", ha subrayado la candidata socialista.

Por último, ha agradecido especialmente el "apoyo" y la "confianza" de Javier Lambán, candidato a revalidar la presidenta del Gobierno de Aragón. "Zaragoza y Aragón avanzarán de la mano los próximos cuatro años con Gobiernos socialistas", ha apuntado Ranera.