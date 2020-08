Lambán rechaza declarar el estado de alarma y reclama más apoyo del Gobierno

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, se ha manifestado inicialmente en contra de la declaración del estado de alarma y del confinamiento para hacer frente a la pandemia por covid-19, y ha reclamado un mayor apoyo del Ejecutivo central para ejercer sus competencias.

Con esta afirmación, el responsable político aragonés responde a la propuesta hecha por Pedro Sánchez a las comunidades autónomas en relación con la posibilidad de que ellas mismas puedan declarar el estado de alarma en sus respectivos territorios, informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

Según Lambán, la declaración del estado de alarma y el confinamiento es una "solución fácil" para atajar la transmisión del virus, "pero luego rebrota y entretanto se ha asfixiado la economía y el empleo, y yo no quiero eso".

Ha explicado que su Gobierno ha puesto en marcha otras medidas, que, ha resaltado, "cruzando los dedos, parecen estar dando resultado, sin quebrantos graves para la economía".

El dirigente autonómico ha reclamado sin embargo al Ejecutivo de Pedro Sánchez "cobertura legal" para aplicar medidas "proporcionadas y razonables" para no estar "al albur" de las decisiones de los jueces contra las medidas establecidas.

En cuanto a las subvenciones del Gobierno de España para hacer frente a los gastos extra en sanidad y educación, ha advertido que "si ya eran insuficientes cuando se aprobaron, ahora, tras la segunda fase de la pandemia, son necesariamente revisables al alza".

"No quiero que el Gobierno de España me sustituya en el ejercicio de mis competencias, quiero que me ayude a ejercerlas bien", ha subrayado Lambán, para quien este apoyo de "cogobernanza" debe incluir un acuerdo para que la sanidad y la educación "las gestionemos con criterios los más compartidos posibles, porque otra cosa sería renunciar a una idea de España como proyecto común".

Lambán, sin embargo, ha expresado su agradecimiento al presidente Sánchez por "la ayuda y la atención que ha venido prestándonos en este durísimo verano".

Por otra parte, con respecto a los rastreadores y después de que Sánchez haya ofrecido 7.000 del Ejército, se ha limitado a afirmar que "de momento, Aragón tiene el tema resuelto".