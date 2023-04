Lambán (PSOE) considera a Azcón (PP) "un político de vuelo gallináceo" y "tutelado"

El presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma, Javier Lambán, ha calificado al presidente del PP en la región y candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, como "un político de vuelo gallináceo", es decir, "de vuelo ruidoso pero de muy baja altura", además de ser "un político tutelado".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en la presentación del candidato socialista a la Alcaldía de Cariñena, Sergio Ortiz, en la localidad.

Según Lambán, Azcón "seguramente no puede hacer otra cosa porque desconoce absolutamente Aragón, no tiene un proyecto para la comunidad autónoma" y "nunca ha sido un político que se caracterice por tener ideas", algo que trata de suplir "trayéndose todas las semanas a líderes de su partido".

No obstante, ha continuado, "traer a políticos del PP de Madrid es poner en evidencia las vergüenzas del Partido Popular" y si "sabíamos que la derecha aragonesa, en la parte de VOX, es trasvasista convicta y confesa, hoy hemos visto ante las respuestas ambiguas y yéndose por la tangente" del coordinador general del PP, Elías Bendodo, "que la derecha del Partido Popular también esconde en la manga la posibilidad de trasvasar aguas del Ebro".

"Creo que no ha podido ser más claro, Bendodo, dentro de su ambigüedad, dentro de la oscuridad a sus palabras; pero no hay mal que por bien no venga, de ahí los aragoneses podrán sacar conclusiones", ha apostillado.

SOLEDAD NO DESEADA

El dirigente socialista se ha referido también al anuncio que ha realizado este jueves de que creará la primera Consejería de Soledad y Políticas Sociales en España si resulta reelegido en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Según ha expuesto, en esta legislatura, y en la pasada, al frente del Gobierno de Aragón "hemos ido advirtiendo progresivamente que este problema, el de la soledad no deseada, se va extendiendo cada vez más, no sólo entre las personas mayores, sino también entre los jóvenes, y entre personas de todas las edades".

Así, Lambán ha considerado que los porcentajes "son escalofriantes" y ha remarcado que se han ido adoptando ya medidas, como observatorios, pensando cómo atacar este problema, "pero dadas las proporciones que está alcanzando, hemos considerado que en el futuro tiene que ocupar un lugar central en las políticas públicas dirigidas a las personas vulnerables y en las políticas públicas de servicios sociales".

Por eso, "cuando volvamos a reeditar el Gobierno, crearé una Consejería de Soledad y Políticas Sociales, que aglutinará todas las políticas relacionadas con el cuarto pilar del Estado de bienestar, pero que le prestará una atención prioritaria a la soledad porque, insisto, es un fenómeno que está propone tomando dimensiones absolutamente alarmantes y escalofriantes", ha concluido.