Lambán pide a Darias que adopte medidas para que las comunidades puedan implantar el pasaporte COVID

El presidente recuerda que la justicia ha tumbado esta medida y la de la obligatoriedad de vacunación para trabajadores de residencias

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha solicitado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "acentúe su sensibilidad" y adopte "algún tipo de medida" que dé cobertura a las comunidades autónomas para adoptar medidas de contención del coronavirus, como la implantación del llamado 'pasaporte COVID'.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras inaugurar el I Congreso de Economía Circular que se celebra en Teruel los días 18 y 19 de noviembre, Lambán ha dicho que "no se le ocurre otra fórmula" para frenar el repunte de casos en Aragón y en el resto de España. En la comunidad aragonesa en la última jornada se han registrado 331 positivos por coronavirus.

El presidente autonómico ha calificado de "excelente" la relación "personal y profesional" con la titular de Sanidad del Gobierno de España, a quien "nunca le ha faltado sensibilidad para atendernos a las comunidades", por ello, le ha instado a que incremente esa atención y les ayude a "hacer lo que entendemos que hay que hacer".

Para atajar esta ola de contagios, el plan sería "recurrir a fórmulas ya ensayadas en los meses anteriores, pero que hoy por hoy nos resistimos a considerar como posibilidad", ha puntualizado Lambán, quien ha insistido en que es "más o menos" preocupante la escalada de casos y de hospitalizaciones.

La vacuna "nos da mucha tranquilidad" y el "altísimo porcentaje de aragoneses vacunados", ha explicado el dirigente aragonés, al tiempo que ha mostrado su preocupación por aquellas personas que todavía no se han vacunado: "No entendemos por qué no se vacunan los que todavía no lo han hecho y ese puede ser una de las razones del problema".

Por eso, "planteábamos el pasaporte COVID --ha continuado--, pero que no es una ocurrencia aragonesa, es algo que está planteando en varios países europeos y que nos planteamos cada vez más comunidades autónomas".

Es "posible" que algún día un Tribunal Superior de Justicia autorice a alguna comunidad autónoma la implantación del certificado COVID y "volveremos a sentirnos perplejos porque a lo mejor aquí en Aragón no habrá forma de que el TSJA lo haga". "No estoy criticándolo, de hecho saben que ya lo planteamos, fuimos pioneros", ha apostillado.

Entre tanto, los contagios aumentan de "manera lenta y sostenida", y también de forma "preocupante" crecen el número de hospitalizaciones y "no se nos ocurre qué otras cosas hacer que las que sabemos que hay que hacer pero que nos dejan", ha añadido Lambán.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS

El presidente de Aragón ha recordado que desde la Administración regional ya intentaron tomar la medida de la obligatoriedad de la vacuna contra el coronaviurs a los trabajadores en residencias de mayores de la comunidad y el TSJA "lo tumbó".

"Medidas para hacer frente a los problemas que nos depara la COVID sí que se nos ocurren y se van planteando, otra cosa es la disponibilidad de instrumentos legales, que ahí nos hemos encontrado siempre con muchos problemas", ha reconocido.

Por último, se ha mostrado orgulloso de que Aragón sea la primera Comunidad autónoma de contar con una ley propia para "hacer frente a la inseguridad jurídica" y poder "atajar" determinados problemas que planteaba la pandemia. "Ahora esta ley no nos permite el pasaporte COVID, porque nuestra capacidad competencial es limitada".

Para concluir, Lambán ha aclarado que la situación actual epidemiológica "no es para tener el grado de preocupación del año pasado", pero "desde luego los contagios van a aumentado".