Lambán a Montero:las medidas paliativas serían recuperar 80 millones de IVA

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este viernes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la recuperación de los 80 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 es la medida paliativa que espera del Gobierno central.

"Dejar a las comunidades autonómicas sin un ingreso fundamental, como es el del IVA, es difícilmente explicable", ha dicho Lambán, quien ha apuntado que se empiezan a ver "signos" de que se estudian alternativas y espera que esta tarde, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "se haga algún apunte positivo en ese sentido".

En todo caso, ha aseverado que "las medidas paliativas (a las que está abierto el Gobierno central) serían recuperar los 80 millones de euros).

Ha reiterado, en declaraciones a los medios en Belchite (Zaragoza), que en el caso de que no se dé una solución al pago del IVA, Aragón recurrirá a los tribunales en defensa del interés general de la comunidad, porque no hacerlo sería "dejación de funciones", y no puede entenderse como un enfrentamiento a Madrid.

De hecho, ha apostillado, el Gobierno central "de vez en cuando" lleva leyes aragonesas ante el Tribunal Constitucional "y no pasa absolutamente nada".

Por su parte, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha asegurado que acude a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de esta tarde con "voluntad de diálogo" en la defensa de los intereses de Aragón en todo lo que afecta al sistema de financiación autonómica.

El consejero ha admitido que los debates que se pondrán encima de la mesa son "complejos y no estarán exentos de tensiones", pero confía que este espacio de relación entre las autonomías y el Ministerio de Hacienda "sirva para encontrar soluciones adecuadas", también respecto a los 80 millones de IVA, que el Gobierno de Aragón no va a dejar de reclamar.

En todo caso, Pérez Anadón se ha mostrado convencido, en un comunicado, de que el encuentro va a permitir "recuperar la senda de la normalidad en la relación de trabajo" de las comunidades con el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. EFE