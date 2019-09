Lambán minimiza el "efecto Errejón" en las expectativas electorales del PSOE

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, se ha mostrado convencido de que la irrupción de Íñigo Errejón en la política nacional con Más Madrid no incidirá de forma negativa en las expectativas electorales del PSOE en los comicios nacionales del próximo 10 de noviembre.

Lambán, desplazado a la capital altoaragonesa para comprobar sobre el terreno las obras ya finalizadas del vial de acceso a la Plataforma Logística de Huesca (Plhus) desde la ciudad, ha asegurado a los medios de comunicación que Errejón "no va a cambiar la política de España", en un momento "convulso" de la política nacional.

El dirigente político se ha servido de términos procedentes de la física, fusión y fisión, para subrayar que en la actualidad, "mientras unos se quieren fusionar y otros escindir, el único partido político que permanece estable como proyecto autónomo desde hace 130 años es el PSOE, además de ser el único en garantizar la gobernabilidad en este país".

Lambán ha descartado posibles fusiones o coaliciones previas en un partido como el PSOE, con un "proyecto político autónomo y estable, ubicado en la centralidad política española".

En sus declaraciones a los medios, el responsable socialista se ha referido a CHA, formación integrada en el cuatripartito del Gobierno aragonés, y a su anuncio de explorar posibles coaliciones electorales con fuerzas progresistas para la cita del 10 de noviembre.

"Lo que haga CHA -ha subrayado- no me concierne en absoluto, y lo único que les pido y exijo tanto a CHA como al resto de partidos que forman el cuatripartito es que lo que hagan no afecte a la solidez y cohesión del gobierno".