Lambán espera reducir "lo antes posible" el periodo de pago a proveedores por debajo de los 30 días

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, espera reducir por debajo de los 30 días el periodo de pago a proveedores y conseguirlo "lo antes posible". Ha respondido así a una pregunta del líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

En su intervención, Lambán ha manifestado su preocupación y ha apuntado que el pago a proveedores autónomos en marzo se situó en 41 días y en abril en 33, explicando que este es un problema "procedimental". Ha dicho que el Gobierno del PP alcanzó los 116 días en 2014 "y la comunidad fue intervenida".

El presidente de Aragón ha señalado que "la situación de pymes y autónomos no deja de ser un reflejo de lo que ocurre con todo el tejido económico" y ha recordado que la UE no permite subvencionar los gastos corrientes y que la comunidad autónoma no tiene competencias para intervenir "de manera decisiva".

Asimismo, ha recordado que el Departamento de Industria está tomando medidas dirigidas al tejido productivo para compensar la inflación y que el Departamento de Economía ha destinado 7 millones a través de Sodiar y 40 a través de Avalia para hacer frente a las políticas de apoyo al tejido productivo, a lo que se suma una inversión de 8,5 millones del INAEM para proyectos dirigidos a microempresas, autónomos y entidades de la economía social.

También ha comentado que se han revisado los precios de las obras públicas y que los inversores solicitan cada día más suelo industrial.

Daniel Pérez Calvo ha afirmado que "las pymes están haciendo un esfuerzo heroico para sobrevivir" y que el 43 por ciento de las pymes y los autónomos tienen problemas de liquidez, añadiendo que los salarios no pueden hacer frente a la inflación "ni de lejos", de manera que la clase media es la "paganini" que "asume la mayoría de los retos económicos" a la vez que "evita el estallido social".

El dirigente de Cs ha preguntado qué medidas concretas ha tomado el Ejecutivo para ayudar al tejido empresarial y ha propuesto medidas como deflactar el tramo autonómico del IRPF y actuar sobre las tasas educativas y las ayudas a las becas de comedor escolar.

También ha recomendado prolongar en el tiempo "medidas excepcionales", como los microcréditos para pymes, de forma que puedan "levantar la persiana y no caer en el desánimo".