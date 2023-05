Lambán dice que el PSOE tiene "dos vitaminas formidables: El amor a Aragón y el principio de igualdad y libertad"

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, ha afirmado este jueves que su candidatura tiene "dos vitaminas formidables: El amor a Aragón y el principio de igualdad y libertad". Ha intervenido en el acto central del PSOE en esta campaña electora, que ha protagonizado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Para afrontar esta última etapa del camino y llegar los primeros hay dos vitaminas formidables; primero el amor a Aragón, el aragonesismo" porque "nadie es más aragonesista que los socialistas", y también "ese formidable componente vital y moral que son los principios de la igualdad y la libertad que desde hace 144 años enarbolamos más y mejor que nadie nosotros, los socialistas, y están detrás del progreso".

Javier Lambán ha señalado que España ha tenido que "hacer frente a las peores crisis desde 1939" y "gracias a los socialistas España y Aragón han salido adelante", abogando por "tomar impulso hacia la última etapa de la carrera hacia las urnas", donde "nos jugamos el futuro de Aragón" y "si somos dignos de lo que reprsentamos habremos ganado las elecciones una vez más".

Lambán se ha dirigido a Pedro Sánchez, dándole la bienvenida a Aragón, tras lo que ha considerado que "indiscutiblemente" el Gobierno de España que mejor ha sentado a los aragoneses es el de Sánchez.

Ha destacado el aumento de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para Aragón, en comparación con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y ha mencionado proyectos como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, la reapertura del paso ferrovario internacional de Canfranc, exigiendo al Gobierno de Francia que "cumpla". Además, "se está avanzando en la A-68", añadiendo que la A-40 y la conversión en autovía entre Monreal del Campo y Alcolea el Gobierno de España "ya lo ha asumido como propio".

VIVIENDA

Además, Lambán ha celebrado que ambos Gobiernos han planificado "un ambiciosisimo plan de vivienda" y ha asegurado que vendrán muchos trabajadores porque habrá mucho trabajo, emplazando a garantizar vivienda a los jóvenes.

El candidato a la reelección ha recordado que el exsecretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, estará "en la trinchera política para seguir ensanchando los derechos de los trabajadores" como diputado autonómico. También ha reivindicado la mejora de las pensiones de los mayores, a las que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un impulso "histórico".

Por otra parte, ha apelado a "la perspectiva universal de la vida" de los aragoneses, indicando que Sánchez recorre el mundo "defendiendo los valores de la UE", lo que hace sentir "orgullosos" a los aragoneses.

"Es el tiempo de Aragón, la autonomía nos ha sentado de maravilla, nos ha permitido tomar las riendas de nuestro destino y poder mirar al resto de comunidades españolas como hermanas pero desembarazados de cualquier tipo de complejo", ha proclamado Lambán, quien ha saludado al primer presidente estatutario, el socialista Santiago Marraco, quien ha recibido un largo aplauso de los asistentes. También ha saludado al expresidente Marcelino Iglesias, quien "puso a la comunidad autónoma en posiciones de liderazgo en toda España durante 12 años".

También ha opinado que "los proyectos de país deben ser compartidos con todos" y "conscientes de nuestras posibilidades y nuestro talento" en "un país prácticamente federal", las comunidades deben participar en la gobernanza del Estado, que lidera el Gobierno de España, para lo que promoverá una serie de debates "cruciales".

Se ha referido así al debate sobre la sanidad pública para cerrar "cuanto antes" las "grietas" para "evitar que colapse", en alusión a la atención primaria, en lo que "le va la vida a España". También ha emplazado a luchar contra los incendios forestales, que pueden dar "un verano terrorífico", y ha urgido a impulsar las energías renovables para que la producción se acerque al consumo y beneficie sobre todo a los aragoneses, lo que requiere "ir poco a poco reformando el modelo vigente".

Ha defendido los servicios públicos y la vivienda como quinto pilar del estado del bienestar. "Somos la tercera comunidad que más ha desarrollado el gasto social, hemos avanzado mucho", ha continuado Lambán, quien ha señalado una propuesta: "Avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar" y abordar la educación no formal, planteando "universalidad el derecho a la educación no formal de 6 a 18 años" incrementando el gasto en 75 millones de euros, con clases de refuerzo adicional, servicio de comedor escolar, campamentos de verano, tardes de ocio y tiempo libre en los centros educativos y estancias en el extranjero.

"Mi buen amigo Azcón es mentiroso, pero no por estrategia electoral ni por necesidad, sino por afición, sin mentir no puede vivir", lo que es "intolerable", refiriéndose a que Azcón ha afirmado que Lambán no ha construido el prometido nuevo centro de salud de Barbastro (Huesca).

Ha mencionado a Teruel Existe, manifestando que "hay dos posibles mayorías: La conservadora reaccionaria de PP y VOX, que resucita el trasvase del Ebro, algo que no consentiremos, que quiere acabar con el estado de las autonomías, quiere borrar del mapa los derchos de las mujeres, y enfrente hay una mayoría progresista, estatutaria y muy convencida, satisfecha de las capacidades de Aragón para afrontar el futuro".

El PP intenta "llevar a su redil a Teruel Existe con trampas", ha dicho, afirmando que TE "tendrá que decidir si quiere formar parte de una mayoría de progreso o una mayoría que nos quiere devolver a los peores años del franquismo".

"A TOPE"

La candidata a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha reseñado: "Estamos a tope, trabajando calle a calle, plaza a plaza, y vamos a ganar las elecciones, trabajando con intensidad y con el mejor equipazo que ha tenido el PSOE en los últimos tiempos, preparado para ganar".

Ha elogiado al exalcalde, Juan Alberto Belloch, quien dio por seguro que ganaría las elecciones si hablaba con todos los vecinos de la ciudad, afirmando: "Me quedan 500, vamos a ganar". Ha recordado algunas actuaciones realizadas por Gobiernos municipales socialistas, como este auditorio, el tranvía, el Pabellón 'Príncipe Felipe' y los centros cívicos.

"Digámoslo muy claro, muy orgullosos de ser el PSOE porque hemos conseguido que esta ciudad avanzara y vamos a volver a gobernar el 28 de mayo porque lo necesitan los ciudadanos", recalcando que no han dejado a nadie atrás porque son "el partido de la gente, de la inmensa mayoría, que piensa en los ciudadanos" y trabajan en los barrios y les gusta "la gente", a lo que ha añadido que los socialistas han conseguido "hacer una ciudad moderna, vanguardista".

"Zaragoza lo quiere todo y tenemos que volver a creer en nosotros mismos", asegurando que al Gobierno PP-Cs "solo le quedan 10 días" y que hasta ahora "solo ha hecho ruido y nos dejará el gran legado de la desigualdad y los recortes".

En la legislatura recién terminada, con "los tránsfugas de Cs", el Gobierno del PP "solo ha gobernado para unos pocos, para sus amigos, y sin ningún pudor porque entiende la ciudad como un contenedor de negocios", de forma que "no le interesan las personas" con importantes "fracasos".

Ha criticado a la candidata del PP a la Alcaldía, Natalia Chueca, de la que ha dicho que no conoce la capital aragonesa, donde "hay 50.000 viviendas sin ascensor, donde nuestros mayores están atrapados y hay 21 grupos sindicales", por lo que le ha emplazado a hablar de vivienda y movilidad: "Yo quiero un cara a cara con la señora Chueca en el formato que quiera".

"Ya vale de aparentar, es la señora de la foto, igual que Jorge", de quien es "alumna aventajada" y es "lo peor que le ha pasado a Zaragoza", atribuyéndole la responsabilidad de las huelgas de autobús y limpieza.