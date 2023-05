Lambán cree que si la DPH no ve "viable" la unión de estaciones, el proyecto se puede dar por "finiquitado"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado este miércoles, en relación al proyecto de la unión de estaciones: "Si la Diputación Provincial de Huesca, que es quien lo debe ejecutar, no lo ve viable, podemos dar por finiquitado el proyecto".

También ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el Gobierno de Aragón no ha mentido nunca y que ha presentado documentación "absolutamente cierta", insistiendo en que el pasado mes de diciembre, cuando presentó el proyecto de unión de estaciones "tenía el apoyo por escrito de todos los ayuntamientos, todas las comarcas, la provincia de Huesca, la DPH y los empresarios", por lo que el apoyo era "unánime".

Lambán ha aludido al recurso de reposición presentado por varias organizaciones ecologistas contra la declaración de interés general de este proyecto aprobada por el Ejecutivo. Ha señalado que "cada uno puede recurrir lo que quiera y la autoridad competente responde a los recursos".

"Estoy absolutamente convencido de que si ese proyecto sale adelante no tendrá ningún tipo de inconveniente ni mediombiental, ni legal, ni de ninguna índole, que Europa lo acabará aprobando", ha dicho, observando que "lo fundamental es que lo vea el territorio".

"Yo reto a cualquiera a que demuestre que es más ecologista que yo", ha enfatizado Lambán, quien ha opinado: "Hay quienes se autotitulan ecologistas prácticamente monopolizando tal característica en ellos y yo discuto mucho que muchos de esos autotitulados ecologistas sean los verdaderos defensores del medioambiente y de la biodiversidad".

"Empiezo a estar un poco harto de que algunos se atribuyan el monopolio de la defensa del medio ambiente, del ecologismo y la biodiversidad, yo reto a cualquiera a que demuestre que es más ecologista, que defiende más el mediambiente, que demuestre ser más ecologista que yo", ha concluido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha afirmado que "si el territorio está cuestionando la idoneidad u oportunidad del proyecto, será quien decida".

Sobre una posible reasignación de los fondos europeos destinados inicialmente a la unión estaciones, Mayte Pérez ha expresado que "quien tiene que ejecutar estos fondos sabe que los tiene que ejecutar y de momento no hay ninguna noticia nueva", precisando que la reasignación de estos fondos a otros proyectos no corresponde a la DPH. "No voy a hablar de un futurible; cuando crucemos este puente cruzaremos el río", ha zanjado.