Lambán cree "lógico" derribar las torres de la Térmica de Andorra porque no tenían uso y su mantenimiento sería caro

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considero "lógico" el derribo de las tres torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra (Teruel), que se ha sustanciado este viernes, 13 de mayo, y si bien había personas "bien intencionadas" que han intentado que permanecieran donde están "nadie ha dicho para qué iban a servir y mucho menos cómo se iba a pagar su mantenimiento, que resultaría carísimo".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras firmar el nuevo modelo de financiación con la Universidad de Zaragoza.

Lambán ha sostenido que el derribo de las torres es una decisión de la empresa, que no se haría cargo de su coste de mantenimiento, mientras que por parte del Ayuntamiento de Andorra "no sería razonable que destinara sus recursos a mantener unas torres que progresivamente se iban a ir deteriorando y no iban a tener ningún propósito concreto en cuanto a su utilización".

Por otra parte, el presidente autonómico ha recordado el anuncio este miércoles, 11 de mayo, de la inversión por parte de la compañía química Oxaquim de 370 millones de euros en una nueva planta de producción en Andorra y en la ampliación de la que ya tiene en Alcañiz, que supondrá crear 380 puestos de trabajo.

"Es una noticia relevante" y supondrá "superar las cifras de empleo que generaba la central térmica, es ir más allá" y, además, si se suman los puestos de trabajo que se crearán con la adjudicación de los megavatios del nodo de Andorra "hablamos de más que duplicar entre ambas iniciativas el empleo que existía cuando el carbón estaba plenamente vigente".

Sobre el convenio de transición justa en Andorra, Lambán ha reconocido que su tramitación "se ha revelado más complicada de lo que inicialmente se pensaba, pero tarde o temprano llegará" y "las gentes de Andorra puede estar tranquilas porque poco a poco su futuro se va despejado".