Lambán asegura, tras ejercer el "sagrado derecho al voto", que "es mucho lo que está en juego"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado que "es mucho lo que hoy está en juego en Europa, en cada uno de los municipios y, desde luego, en la Comunidad Autónoma de Aragón, una comunidad en la que después de un tiempo de parálisis económica ha vuelto a funcionar, ha vuelto a recuperar derechos y a confiar en si misma".

Lambán ha afirmado tras ejercer "uno de los derechos más importantes que como ciudadano aragonés y español" le concede la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y que hace siempre "con mucha emoción", que en esta jornada, "los ciudadanos ejercemos el sagrado derecho al voto y tomamos la decisión de quien queremos que nos represente y, por tanto, quien queremos que conformen los próximos gobiernos y recae sobre nosotros una responsabilidad formidable".

El candidato a la reelección ha señalado que pasará este domingo "con absoluta tranquilidad" porque no es "hombre de estridencias ni de recurrir a hechos singulares". No obstante, ha apuntado que "no puede dejar de pensar sobre lo mucho que se esforzaron muchos generaciones de españoles para llegar poder disfrutar de la Constitución y del Estatuto que tenemos". Para finalizar ha remarcado que "hemos de esforzarnos por ejercer este derecho con sabiduría".