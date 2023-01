Lambán acusa al PP de utilización “grosera” de Aragón para ganar a Sánchez

Javier Lambán, presidente de Aragón, ha acusado al PP de Feijóo, que ha reunido este sábado en Zaragoza a sus candidatos autonómicos con el aragonés Jorge Azcón como anfitrión, de hacer una utilización grosera y espuria de Aragón y los aragoneses con el único propósito de dar la batalla nacional y de ganar a Sánchez.

Esta mañana no ha habido ni una sola referencia a Aragón por parte de los oradores, pero lo más grave es que no la haya habido por parte del señor Azcón, que es candidato a la presidencia del Gobierno (de Aragón). No se ha anunciado ni una sola idea y lo único que se ha insistido y repetido machaconamente por parte de Azcón es que hay que ganarme a mí y a los candidatos a las alcaldías del Partido Socialista porque de esa manera echaremos a Sánchez.

Declaraciones del presidente autonómico en un acto de entrega de distinciones en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Según el secretario general del PSOE en Aragón, el acto de presentación de los candidatos autonómicos para las elecciones de mayo, con presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy decepcionante, ya que en él han demostrado que no tienen proyecto de España ni de Aragón.

Además, ha opinado que el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, contra quien disputará la presidencia autonómica, ha demostrado carecer de criterio y de voz propia y se ha revelado como la voz de amo: de Casado unas veces, de Feijóo después, o del que venga. EFE

