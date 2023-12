Laboral Kutxa prevé una "cierta ralentización" del crecimiento económico en Navarra para 2024

Laboral Kutxa estima que la economía navarra crecerá un 1,4% en el año 2024, una "cierta ralentización" respecto a las cifras registradas en 2023, año para el que la entidad financiera espera un crecimiento del 1,7%.

El director del área de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Ibon Urgoiti, ha afirmado que "el efecto de la subida de tipos se dejará notar" y las cifras de crecimiento serán "algo más atenuadas" que las de 2023.

El informe de perspectivas económicas para 2024 elaborado por Laboral Kutxa espera "un comportamiento estable sin un gran deterioro en el mercado laboral" para el próximo año en Navarra. En concreto, prevé un crecimiento del empleo del 1% para la Comunidad foral y una tasa de paro del 9,8%, mientras que en el conjunto de España el empleo crecería un 1,1%, con la tasa de paro en el 11,9%. Los precios subirían en Navarra un 3,1% y en España un 3%.

Respecto al año en curso, Laboral Kutxa espera un crecimiento de la economía navarra del 1,7%, siete décimas por debajo del aumento del PIB nacional.

Ibon Urgoiti ha atribuido esta diferencia entre Navarra y el conjunto de España a la "distinta estructura sectorial", ya que Navarra tiene un "marcado peso del sector industrial", frente a la importancia del sector servicios en España. En el primer caso, Urgoiti ha señalado que "desde 2022 la debilidad del sector manufacturero se ha instalado a nivel global".

En cuanto a otros indicadores económicos, Laboral Kutxa estima que el empleo en Navarra crecerá en 2023 un 1,3% (2% en España), la tasa de paro se situará en el 10% (12% en España) y los precios subirán un 3,8% (3,7% en España).

Urgoiti ha señalado que "los acontecimientos de carácter geopolítico están marcando la agenda global desde hace unos años" y ha recordado que persiste la guerra en Ucrania, al tiempo que se ha iniciado un nuevo conflicto en Gaza.

En el ámbito estrictamente económico, ha destacado que "el protagonista del bienio 22-23 está siendo la inflación", aunque ha precisado que "tras diez subida de tipos, el Banco Central Europeo parece que ha alcanzado el tipo terminal y se dispone a mantenerlo en el 4,5% durante los próximos meses".

Urgoiti ha indicado que "las subidas de los tipos de interés han hecho mella en la economía europea, que se encuentra a las puertas de la recesión", pero ha apuntado que el comportamiento de la economía "ha sido más dinámico en España y en Navarra".

En relación a los datos de Navarra, Joseba Madariaga, director del departamento de Estudios de Laboral Kutxa, ha señalado que el PIB de la Comunidad foral se ha ido desacelerando trimestralmente a lo largo de 2023 desde una tasa de crecimiento del 0,3%, pero ha valorado que "el comportamiento del empleo es muy bueno, con tasas de crecimiento anuales del 2% y caídas del paro registrado del 4,2%".

Madariaga ha señalado que el sector industrial presenta en Navarra "un claro comportamiento negativo" a lo largo de 2023, ya que el índice de producción industrial mantiene tasas negativas a lo largo de todo el curso, "aunque eliminando la rama de energía, a partir de octubre la evolución pasa a ser positiva".

Joseba Madariaga ha afirmado que "la geopolítica es la gran incertidumbre y particularmente es preocupante todo lo que está pasando en Oriente Medio". "De momento parece que no ha tenido ningún efecto, pero estamos muy lejos de allí y no somos capaces de calibrar si eso va a ser así. Ya estamos viendo que en el Mar Rojo hay cierta dificultad para que pasen los buques", ha señalado.

El responsable del departamento de Estudios ha explicado que Laboral Kutxa establece dos escenarios. El primero, un escenario en el que el mercado laboral, el consumo y los servicios "pueden sostener la economía en estos primeros trimestres de 2024, donde a nivel europeo vemos sobre todo tristeza". "A partir de ahí, si hay un sustento claro de mercado laboral, consumo y servicios, en la segunda mitad del año entendemos que el BCE comenzaría la bajada de tipos y eso será un elemento que nos dotaría de crecimiento para 2025", ha señalado.

Madariaga ha explicado que "ese escenario lo podemos acompañar de otro escenario posible que sería adverso en el caso de que se deteriore mucho la economía europea, porque hasta el momento simplemente ha ido desacelerando". "Lo malo de este escenario es que el mercado laboral se deterioraría", ha afirmado.

AUMENTO DE SUBSIDIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA

Por otro lado, preguntado sobre los efectos que pueden tener en la economía el aumento del subsidio del paro a 570 euros y la posible reducción de jornada laboral, Joseba Madariaga ha considerado que el primer caso no tendría "demasiado efecto en cuanto a que pueda suponer un desánimo para las personas a la hora de trabajar, no creo que sea el caso". "No considero que su efecto sea relevante", ha indicado.

Respecto a la reducción de jornada laboral, ha afirmado que "todo depende de cómo se haga, habría que ver exactamente cómo se va a producir esa reducción en caso de que se produzca" y ha explicado que, una vez que se lleve a cabo, debería pasar un tiempo para poder evaluarla. "Reducir la jornada laboral abre varias incertidumbres. Si reduces la jornada pero se mejora la productividad, lo que por un sitio quitas por otro lo ganas, se abren muchas variables para evaluar esa medida. Si es reducción de jornada pero no hay cambio de productividad, sí tendría un efecto significativo en las cuentas de las empresas", ha apuntado.