Kukai Dantza conmemorará la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre las imágenes de World Press Photo

Montehermoso albergará el espectáculo el 14 de noviembre, así como una conferencia del fotoperiodista Emilio Morenatti

Kukai Dantza Taldea representará la coreografía 'Giza' en el Antiguo Depósito de Aguas del Centro Cultural de Montehermoso en Vitoria-Gasteiz, entre las fotografía que componen la edición 2023 del certamen fotográfico World Press Photo, el próximo 14 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento, la pieza nace de la colaboración entre Kukai Dantza y el coreógrafo Martin Harriague, con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"'Giza' se dibuja como un camino creado codo con codo, desde la solidaridad, como una llamada a la humanidad y una reivindicación de los derechos universales", ha añadido el Consistorio.

Además, cuenta con la participación de la violinista, cantante y compositora Maite Larburu, que será la encargada de acompañar con su voz y su música a la representación. El espectáculo pretende reivindicar los derechos humanos en un entorno plagado de momentos que los vulneran, como es la exposición World Press Photo, ya que la muestra cuenta con numerosas instantáneas de estas "duras realidades por todo el mundo".

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y el espectáculo dará comienzo a las 18.00 horas con una duración de 15 minutos. Al terminar, se volverá a abrir el acceso a World Press Photo con normalidad hasta las 21.00 horas.

MORENATTI

El mismo 14 de noviembre, a las 19.00 horas, la sala Ortuño del Centro Cultural Montehermoso acogerá la conferencia del doble premio Pulitzer Emilio Morenatti, bajo el título 'El oficio de mirar y el compromiso con la realidad'.

"Tomando como punto de partida sus inicios en el fotoperiodismo en un modesto periódico local, Morenatti abordará las diferentes etapas y puntos de inflexión de su carrera como fotoreportero staff y editor internacional de la mayor agencia de prensa de mundo, The Associated Press", ha explicado el Ayuntamiento.

La charla estará basada en la experiencia de este fotoperiodista de agencias que cuenta con una carrera que supera los 35 años, ha visitado más de 50 países cubriendo acontecimientos que han marcado la historia contemporánea y ha vivido durante años en lugares como Afganistán, Israel, Palestina y Pakistán.

Una trayectoria profesional que le ha hecho merecedor de dos premios Pulitzer, tres premios World Press Photo y de ser nombrado el mejor fotógrafo del año en dos ocasiones por The Pictures of the Year International, por la Asociación de Fotógrafos de los Estados Unidos, y también por The Atlanta Seminar.

Morenatti también ha ganado el National Headliner Awards en seis ocasiones, el Fotopres, el premio Godó de Fotoperiodismo, el Ortega y Gasset y el Mingote de fotografía entre otros.