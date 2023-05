Kirmen Uribe gana el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2023

El escritor Kirmen Uribe (Ondarroa, Bizkaia, 1970) ha sido galardonado con el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2023, dotado con 20.000 euros.

El fallo de este galardón se ha dado a conocer este jueves en San Sebastián por los integrantes del jurado, representantes del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, y de las siete universidades del ámbito geográfico de Eusko Ikaskuntza, junto a representantes de Eusko Ikaskuntza y Laboral Kutxa.

El jurado ha destacado el "brillante" trabajo creativo de Uribe, así como su "importante proyección internacional", a la hora de conceder el galardón. Además, ha destacado que la obra y personalidad de Uribe "encarnan la diplomacia que logra extender nuestra lengua, valores y formas de vida más allá de nuestras fronteras" y lo hace "desde la humildad, la naturalidad y la independencia creativa de un escritor capaz de combinar la dimensión más íntima con la reflexiónexistencialista acerca de nuestra presencia como comunidad cultural ante el mundo".

Además, el jurado ha querido destacar su manera de escribir "desdenuestras raíces y la forma en que aporta una visión propia y actualizada del mundo que nos rodea". Actualmente Uribe reside en Estados Unidos donde desde hace años viene impartiendo enuniversidades, a la vez que ofrece recitales y publica en revistas literarias de difusión internacional como The New Yorker o The Paris Review.

También fue seleccionado para el Programa de Escritores Internacionales (IWP) de Iowa en 2017 y en 2018 obtuvo la beca de escritura Cullman de la Biblioteca Pública de Nueva York. El escritor vasco ha recibido numerosos premios, como entre otros, el Premio de la Crítica, en tres ocasiones (2002, 2009, 2016), Premio Nacional de Literatura (2009), Premio de la Academia 111 (2016). La versión inglesa de su poemario 'Bitartean heldu eskutik', fue finalistaal premio a la mejor traducción de poesía publicada en Estados Unidos en 2007.