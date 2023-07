Kenia.- El líder de la oposición en Kenia se excusa de su ausencia en las protestas que convocó: "Tenía fiebre"

El líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, ha justificado su ausencia de las manifestaciones que convocó contra el Gobierno y que desde días se han recrudecido, con violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad: "Me estoy recuperando de una fiebre muy alta", se ha disculpado.

"Tengo una fiebre muy alta, que me golpeó y me ha tenido en cama. He recibido tratamiento médico y ahora estoy mejorando. Estaré bien", ha contado para NTV, desde donde ha querido desmentir a aquellos que le han acusado de esconderse.

"No es obligatorio que los líderes de la oposición deban ser vistos en las calles", se ha defendido el líder de la coalición Azimio la Umoja - One Kenia, la cual, ha dicho, está liderando las manifestaciones desde diferentes frentes.

Odinga ha aprovechado para atacar al presidente del país, William Ruto, a quien ha tildado de "hipócrita", pues "hoy dice esto, mañana dice otra cosa", y ha negado que esté interesado en formar parte del Gobierno. "No hemos buscado ni buscaremos un de apretón de manos", ha zanjado.

Cerca de una treintena de personas han muerto en el marco de las últimas manifestaciones contra el Gobierno de Ruto, quien se impuso a Odinga en las disputadas elecciones del año pasado. Esta semana se han convocado tres nuevas jornadas de protestas, que están previstas que finalicen este viernes, cuando ya se han reabierto con normalidad escuelas y negocios.

Las protestas de los últimos días convocada por el líder opositor han sacudido la capital, Nairobi, y otras ciudades del país, en medio de una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad kenianas.

Odinga, quien fue primer ministro entre 2008 y 2013 y que rechazó la victoria de Ruto en las elecciones de agosto de 2022 --a las que concurrió con el apoyo del presidente saliente, Uhuru Kenyatta--, hizo a finales de junio un llamamiento a una campaña de desobediencia civil ante la subida de los impuestos al combustible.