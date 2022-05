Kazajistán.- HRW denuncia que Kazajistán no ha investigado la muerte de más de 200 personas en las protestas de enero

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que Kazajistán no ha investigado adecuadamente la muerte de más de 200 personas en las protestas y disturbios del pasado mes de enero a raíz del aumento del precio del gas licuado.

"Las investigaciones penales sobre los asesinatos no han sido transparentes ni oportunas y las investigaciones sobre las denuncias de tortura y malos tratos se han retrasado. Las denuncias han pasado de un organismo estatal a otro sin identificar a los sospechosos", ha alertado el director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson.

La organización ha solicitado a Kazajistán que establezca "urgentemente" una investigación independiente que incluya expertos nacionales e internacionales sobre las protestas. Las Fuerzas de seguridad detuvieron a manifestantes heridos que estaban recibiendo tratamiento hospitalario y están acusadas de realizar torturas.

La Fiscalía General asegura que 232 personas murieron como consecuencia de los sucesos de enero. Las autoridades no han publicado la lista oficial de los fallecidos, excepto 19 funcionarios de seguridad, según ha explicado la organización en un comunicado.

Pese a que se han puesto en marcha varias iniciativas para identificar a las víctimas, los defensores de Derechos Humanos afirman que el número de fallecidos es superior a las cifras oficiales presentadas por las autoridades.

HRW ha documentado que las fuerzas de seguridad kazajas hicieron un uso excesivo de la fuerza en al menos cuatro ocasiones entre el 4 y el 6 de enero. Al menos diez personas murieron por disparos durante estos cuatro incidentes.

"No sé nada de la muerte de mi marido, nadie me dice nada. Había un investigador, luego había otro, ya no me acuerdo de todos. Los cambian. Ahora no sé dónde ir ni a quién preguntar", ha señalado la esposa de un hombre asesinado en Almaty el pasado 5 de enero.

La organización ha condenado que las Fuerzas de seguridad kazajas detuvieron arbitrariamente a manifestantes pacíficos y a otras personas, maltrataron y torturaron a algunos detenidos, incluso con golpes de porra y descargas eléctricas.

Por tanto, HRW ha hecho hincapié en que Kazajstán debe investigar la muerte de más de 200 personas y la supuesta tortura de cientos de personas y llevar a los responsables ante la Justicia. Del mismo modo, ha solicitado a la Unión Europea y Estados Unidos a apoyar el establecimiento de una investigación independiente.

"Han pasado cuatro meses, y casi todas las víctimas siguen sin que se haga justicia por los abusos cometidos durante las protestas de enero", ha denunciado Williamson, agregando que las autoridades "deben escuchar las demandas de respuestas y establecer un mecanismo independiente para investigar y ayudar a que todos los responsables de los abusos contra los Derechos Humanos rindan cuentas".