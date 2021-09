JxCat vincula la negociación de los presupuestos a la amnistía

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha emplazado este lunes a ERC y la CUP a negociar conjuntamente los Presupuestos Generales del Estado para conseguir la "máxima fuerza posible" del independentismo y que sirvan como "baza" en la negociación por la amnistía y el derecho a la autodeterminación.

En un rueda de prensa desde la sede del partido, Artadi ha apuntado que la negociación presupuestaria es uno de las pocas herramientas para ejercer presión que tiene el independentismo en el Congreso.

"Queremos tender la mano, emplazar, invitar a todo el independentismo que hay en Madrid a sentarnos, a trabajar, a hacer un esfuerzo compartido para que esta negociación de los presupuestos sea en beneficio de Cataluña", ha apuntado la también vicepresidenta de JxCat.

Este "beneficio", según Artadi, tiene que llegar en dos ámbitos: en el de la "gestión", donde ha situado elementos como las inversiones, y "cómo seguir abordando la demanda mayoritaria en Cataluña en torno a la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Artadi ha señalado que la negociación sobre los presupuestos debe orbitar alrededor de cuatro ámbitos, entre los que están la descentralización de los fondos europeos o el mantenimiento de los fondos covid.

Sobre la mesa de diálogo, Artadi ha insistido en que JxCat no cambiará su propuesta de nombres, que incluía al secretario general del partido, Jordi Sànchez, y al vicepresidente Jordi Turull y que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no aceptó al no estar formada únicamente por miembros del Govern.

El "objetivo político" de la legislatura, ha dicho, no es la mesa de diálogo en sí, sino conseguir una ley de amnistía y ejercer el derecho a la autodeterminación.

"Nosotros estamos donde estábamos, y han sido terceros los que nos han vetado, pero no ha sido por nosotros que no hemos ido. Si se nos invita a participar... Nosotros ya estábamos la semana pasada", ha señalado Artadi en respuesta a la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha "invitado" a Junts a sumarse a la mesa de diálogo.