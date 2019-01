JxCat urge a activar la comisión de reforma del reglamento del Parlament

El portavoz adjunto parlamentario de JxCat, Eduard Pujol, ha urgido hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, a activar la reforma del reglamento de la cámara catalana, que este grupo quiere usar para habilitar una eventual investidura a distancia de Carles Puigdemont

"No es una urgencia nueva, sino que forma parte de la acción en una legislatura excepcional. No lo hemos escondido nunca", ha subrayado en rueda de prensa.

Al ser preguntado por los periodistas, Pujol ha precisado que la petición a Torrent para que constituya la mencionada comisión no va acompañada de ningún calendario para que se pueda "restituir" a Puigdemont en la presente legislatura.

"No hay calendario porque vamos transitando por una cornisa complicada, en la que soplan vientos muy fuertes de represión y falta de libertad. La legislatura no es normal, y por lo tanto es normal no tener previsión ni calendario", ha recalcado.