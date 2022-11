JxCAT reprocha a ERC que apoye la reforma porque en 2017 "no hubo delito"

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Miriam Nogueres, ha reprochado este viernes a ERC que apoye la iniciativa presentada por el grupo socialista y Unidas Podemos para transformar el delito de sedición en desórdenes públicos agravados porque "lo llamen como lo llamen, en otoño de 2017 no hubo delito".

En declaraciones a los medios, Nogueres ha afirmado que su formación política seguirá adelante "porque todo vale demasiado la pena".

"Lo llamen como lo llamen, le pongan el nombre que le pongan, sedición o sedicioncita, o desórdenes públicos agravados, en el otoño de 2017 no hubo delito, y lo dicen las resoluciones de la ONU, lo dijo también Alemania y el Consejo de Europa", ha afirmado Nogueres, quien ha añadido que por lo tanto su formación no asumirá como delito "un hecho que no lo es".

A su juicio, lo que está haciendo el Gobierno es "no asumir el problema" y no es "aceptable" que esto lo hagan con el apoyo de partidos catalanes, ha afirmado en relación a ERC.