JxCat presenta alegaciones a la Junta Electoral contra la inhabilitación de Torra

JxCat ha presentado este lunes alegaciones a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona contra la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la petición del PP de ejecutar ya la sentencia que le condenó a un año y medio por un delito de desobediencia al mantener en periodo electoral la pancarta por la libertad de los presos y el lazo amarillo pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarlos.

Así lo han explicado fuentes de JxCat a Europa Press, que han recalcado que con estas alegaciones quieren "defender a Torra y el mandato soberano del Parlamento catalán para elegir a su presidente".

El mismo presidente de la Generalitat también ha presentado alegaciones a la JEP, donde acusa al PP de "intento de fraude de ley" por pretender que le retiren el cargo de diputado en el Parlament, además de reprocharles que intenten la ejecución de una sentencia penal que aún no es firme y de privar de cualquier eficacia el recurso de casación.

"No esperamos que desde el PP y Cs jueguen demasiado limpio. A los hechos nos remitimos", destacan las citadas fuentes, que no quieren imaginarse una inhabilitación de Torra.

"Esperamos que esto no suceda, porque sería de nuevo una vulneración del estado de derecho. No hemos puesto este escenario sobre la mesa porque no imaginamos que el Estado pueda volver a reventarlo todo, y más después de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", añaden.

A la espera de que Torra presente un recurso al Tribunal Supremo, JxCat constata que el presidente ahora es "inelegible, por lo que no puede presentarse a ninguna elección ni como diputado, presidente y cargo electo, pero sigue en el cargo hasta que la sentencia sea firme".

"No toca anticipar esta inhabilitación en este momento procesal de la situación", subrayan desde JxCat.