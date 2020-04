JxCat pide a Torrent mantener el tono institucional: "Lo que dice no toca y no es verdad"

El portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha reclamado este jueves al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), que mantenga su tono institucional y no caiga "en rencillas partidistas" tras acusar a su grupo de primar acuerdos con Cs y no la cooperación entre socios de Govern.

"Lo que dice no corresponde por cargo. Institución sí, política de partidos no. Lo que explica no es verdad, y se ha demostrado en estos años de legislatura", ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, después de que el martes el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa, se dejara el micro abierto durante la reunión de la Mesa Ampliada y se escuchara un intento de pacto con Cs para ir contra Torrent.

Sin querer entrar a valorar el episodio protagonizado por Costa --ha sido preguntado por ello, pero no ha dado respuesta--, Pujol ha pedido a Torrent responsabilidad para no alimentar polémicas, ser "más pulcro" y revestirse del espíritu que sí ve en el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para salir lo antes posible de la crisis sanitaria actual.