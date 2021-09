JxCat pide la suspensión del Tribunal Cuentas aplicándole "el 155 por corrupto"

Junts per Catalunya ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir la suspensión de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, "aplicarle el 155" por considerar que es un órgano "politizado y corrupto" y que condiciona las competencias de Cataluña al impedir que ejerza su actividad de acción exterior.



En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, no ha ahorrado descalificaciones contra este tribunal, del que ha dicho también que actúa "sin rigor ni control judicial" y que se mantiene "por esta saga franquista".



El diputado Josep Pagès, de su mismo grupo, ha añadido que el Tribunal de Cuentas, cuya renovación está también pendiente, "deja en un ángulo muerto el Estado de derecho" y, por tanto, ha defendido la necesidad de una reforma porque "está totalmente fuera del control jurisdiccional", salvo la posibilidad de presentar un recurso de casación que considera insuficiente.



Según este diputado, la acción de este órgano "está arruinando a políticos y familias catalanas" al imponer multas "desmesuradas" a los independentistas y condiciona la política catalana "en su legítima acción exterior".



Por eso, la iniciativa de Junts propone impulsar una reforma del régimen legal "para impedir la intromisión en la acción política de los gobiernos autonómicos" limitar sus competencias y acción judicial: "Es perentorio aplicar un 155 a su actividad jurisdiccional", ha recalcado.



Además, ha insistido en que está formado "por unas sagas familiares que arrancan de la dictadura" y que su plantilla está sobredimensionada y con sueldos excesivos.