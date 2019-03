JxCat pide a la JEC que autorice un debate electoral en Soto del Real

La coalición JxCat ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que autorice la celebración de un debate electoral en la prisión madrileña de Soto del Real durante la campaña previa a las elecciones generales del 28 de abril, para facilitar así la participación de su candidato, Jordi Sànchez.

En la solicitud que se ha mandado al organismo electoral, a la que ha tenido acceso Efe, JxCat defiende que, con la celebración y publicidad del mencionado debate se garantizarían - "aunque parcialmente", precisan- los derechos políticos tanto de los candidatos privados de libertad como de los electores.

De lo contrario, continúa el texto, "difícilmente van a tener la posibilidad de escuchar a aquellos candidatos que se encuentran en prisión y el contraste de éstos con otros candidatos".

En la misiva se concreta que el debate que se quiere realizar contaría con la participación de todos los candidatos y candidatas de las formaciones que obtuvieron representación parlamentaria en 2016 por la circunscripción de Barcelona, siempre que acepten la invitación.

Asimismo, se establece que el debate lo moderaría un profesional de los medios de comunicación y sería accesible a la cobertura de la prensa.

El activista Jordi Sànchez encabeza la lista por Barcelona de JxCat y se halla en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017 por su implicación en el referéndum del 1-O.

En estos momentos, el número uno de JxCat por Barcelona está interno en el centro madrileño de Soto del Real, ya que se está celebrando en el Tribunal Supremo el juicio que deberá determinar si cometió o no algún delito.

Para informar de la solicitud efectuada ante la JEC, JxCat ha enviado una carta este miércoles, 27 de marzo, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En ella, se insiste en que "el señor Jordi Sànchez no tiene ninguna comunicación restringida por orden judicial por lo que no hay motivo aparente para no autorizar este acto", que añaden que el centro dispone de una sala de actos "adecuada" para su celebración.

En rueda de prensa en el Parlament, la número dos de JxCat por Barcelona para las generales, Laura Borràs, ha subrayado que Sánchez, al igual que el líder de ERC, Oriol Junqueras, es un candidato sobre el que no pesa ninguna sentencia y que, por lo tanto, deberían tener sus derechos políticos "intactos".

"Lo que pide es poder ejercer sus derechos políticos y participar en un debate electoral. Si no puede salir de prisión, pues que sea el debate electoral el que vaya a la cárcel", ha resuelto.