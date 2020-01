JxCat no participará en las votaciones del pleno al no poder votar Torra

El presidente de JxCat en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet, ha anunciado que su grupo no participará en las votaciones que celebre este lunes el pleno de la Cámara al no poder votar el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"No podemos blanquear una situación sin precedentes en la historia de Cataluña", ha afirmado en el pleno, y ha criticado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no atienda su petición de suspender el pleno para buscar un acuerdo sobre cómo afrontar la inhabilitación de Torra.

Lo ha dicho en la reanudación del pleno de la Cámara, que se ha producido después de que la Mesa haya rechazado reconsiderar la pérdida del acta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, como había pedido JxCat.

El pleno se ha interrumpido para que se reuniera la Mesa, y ahí JxCat ha presentado una petición de reconsideración sobre la retirada del acta de Torra, pero no se ha aceptado porque el órgano director de la Cámara no ha tomado esa decisión, han explicado fuentes parlamentarias.

Estas fuentes han afirmado que JxCat pedía reconsiderar un acuerdo que la Mesa no ha tomado, ya que este órgano no ha decidido retirar el escaño de Torra, sino que ha asumido que ya no es diputado después de que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, haya ordenado a los servicios jurídicos iniciar los trámites para retirarle el escaño.

La diputada de la CUP Maria Sirvent también ha intervenido y ha solicitado una reunión de la Junta de Portavoces "para aclarar la situación", ya que los grupos independentistas no han alcanzado ningún acuerdo.