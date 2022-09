JxCat llama a la unidad independentista a cuatro días de la Diada

Junts per Catalunya ha hecho un llamamiento a la unidad entre partidos independentistas de cara a la Diada de este año: "Más allá de las legítimas y necesarias diferencias, nos une un deseo de libertad colectiva, de independencia".

El independentismo encara dividido la Diada de este 2022, después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya explicitado su intención de no acudir a la manifestación promovida por la ANC, como tampoco lo hará ningún conseller de ERC, al entender que va "contra los partidos".

En un manifiesto difundido este miércoles, JxCat ha apuntado que el "deseo de libertad colectiva y de independencia" solo se podrá "materializar desde la unidad" y con la "determinación" de ir "juntos".

"Mantenemos y reafirmamos que la vía hacia la nación libre e independiente que han soñado nuestros abuelos y que merecen nuestros hijos es la vía del encuentro y del entendimiento del independentismo, para hacer volar por encima de nuestras diferencias las razones de la libertad, de la unidad y de la determinación política", indica el manifiesto.

Para JxCat, el 1-O es "el hito claro de una victoria sin paliativos de una sociedad cívica, pacífica y democrática" que dijo "basta a la dependencia española".

"Nos parece demasiado fácil señalar a unos u a otros por todo aquello que nos parece que no han hecho suficientemente bien, demasiado fácil quedarse en casa con una razón que si no es compartida ni mayoritaria no es motor de cambio", agrega el partido en el comunicado.

En el texto, JxCat ha defendido "mirarse al espejo" y asumir "los errores propios y colectivos", en referencia al referéndum ilegal del 1-O: "Hace cinco años que escribimos una partitura que solo hay que leer para saber dónde afinamos y dónde desafinamos".

Por ello, el partido ha hecho un llamamiento este 11S a "hacer más presente y real que nunca" "la Cataluña de y para todas las personas" que viven en ella.

JxCat se ha ofrecido, asimismo, como "un instrumento político, plural y con vocación de expresión mayoritaria" para "culminar" lo iniciado el 1-O.