JxCat: No hay más ciego que quien no quiere ver, hay que confinar territorios

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez que desoiga a la OMS, que "pide el confinamiento total", y diga que "el virus no entiende de territorios": "No hay más ciego que el que no quiere ver. ¡Hay que confinar territorios para salvar personas!", ha dicho.

Borràs no ha acudido al pleno extraordinario del Congreso en el que comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar el plan del Ejecutivo contra la pandemia, pero ha canalizado su respuesta a través de un hilo en Twitter.

"Hoy, por coherencia, por responsabilidad, siguiendo las indicaciones de la OMS, que recomienda confinamiento total, no hemos asistido presencialmente a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Y porque también corresponde a los responsables políticos predicar con el ejemplo: yo sí me quedo en casa", ha afirmado.

Tras lamentar no haber podido intervenir por videoconferencia, Borràs ha dicho que "no es coherente" propugnar el mensaje a la ciudadanía de "quédate en casa" mientras el Congreso sigue abierto pese a que "hay mecanismos telemáticos para trabajar".

Borràs ha pedido "reformas del reglamento de las cámaras para ponerlas en el siglo XXI" y ser más flexibles con las opciones telemáticas.

Según Borràs, "en una situación de pandemia, siempre es mejor hacer de más y actuar con prevención, que no lamentarse después por no haber hecho suficiente. ¡Y tenemos ejemplos que no se han seguido!".

Dirigiéndose a Sánchez, le ha advertido de que "primero hay que plantar cara al COVID-19 y actuar con diligencia para poderlo ganar", para lo que es "indispensable", ha asegurado, disponer de material de protección y de tests, así como el confinamiento. EFE