JxCat facilitará la investidura de Sánchez manteniendo el acta de los diputados presos

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, ha dicho este jueves que con sus votos solo podrá ser investido un presidente que muestre voluntad de resolver políticamente el conflicto en Cataluña y ha opinado que Pedro Sánchez si tiene voluntad de diálogo "lo disimula mucho". Laura Borràs se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados tras ser recibida por el Rey Felipe VI en la Moncloa en la ronda de consultas para la investidura.

Preguntada sobre si el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, reúne en su opinión las características para ser investido, Laura Borràs ha recordado que durante la campaña electoral dijo que "no" y que "nunca jamás" apoyaría el derecho a los catalanes para decidir su futuro. "No parecen las mejores credenciales de diálogo o de mostrar una disposición a poderlo tener", ha añadido Laura Borràs, cuya formación dice estar dispuesta a dialogar con personas que tengan opiniones absolutamente opuestas a las de ellos.

"De momento Pedro Sánchez se ha levantado de esa mesa de diálogo. Quiero pensar que si reúne esas condiciones (para ser investido) de momento lo disimula mucho", ha incidido Laura Borràs, que cree que el futuro presidente debe estar en disposición de "dialogar, reconocer al otro y tratar de entenderle".

Por otro lado, sobre la posibilidad de que los tres diputados presos de JxCat renuncien a sus actas tras haber sido suspendidos, ha respondido que "ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar porque el hecho de presentarse a las elecciones no era un gesto simbólico". "No tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que anticipen una sentencia que eventualmente les inhabilite. Es un acto personal que deberían hacer ellos y que es extraordinariamente doloroso porque no se tienen en cuenta sus derechos políticos", ha añadido la portavoz de JxCat sobre la situación de los diputados suspendidos Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull.

Si los tres diputados suspendidos no ceden su escaño, Sánchez podría sumar a su favor 173 síes frente a 172 noes. De esta manera, al socialista le bastaría la abstención de los dos diputados de Navarra Suma para conseguir la confianza de la Cámara.