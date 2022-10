JxCat exigirá a ERC que el presupuesto no sea "moneda de cambio" con Sánchez

JxCat exigirá a ERC que el proyecto presupuestario de la Generalitat para 2023 no sea una "moneda de cambio" con el Gobierno de Pedro Sánchez por su eventual apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y pide que el debate "no se sucursalice".

"Los presupuestos de la Generalitat se deciden en el Parlament, no en el Congreso", subraya un argumentario interno de JxCat, difundido entre la militancia y al que ha tenido acceso EFE, en el que Junts no aclara cuál será el sentido de su voto: "mientras el Govern no los presente, no sabemos su contenido y por tanto no especularemos".

La semana pasada, las bases de JxCat decidieron con un 55 % de los votos salir del Govern, ante los "incumplimientos" del acuerdo de investidura por parte del presidente catalán, Pere Aragonès, lo que ha llevado a diversos dirigentes del partido a endurecer el tono contra quienes hasta hace cuatro días eran sus socios de coalición.

En el documento, Junts deja entrever cuál será el rol que tendrán a partir de ahora en el Parlament y apuesta por hacer "una oposición constructiva, responsable y con sentido de Estado".

Justamente este nuevo rol fue debatido en la reunión de la ejecutiva del partido celebrada ayer, en la que, según han explicado a EFE fuentes de Junts, se acordó asumir un papel de "oposición cordial, pero firme", marcando perfil propio con propuestas, preguntas e interpelaciones al nuevo Govern.

"No se puede pedir a JxCat que resuelva los problemas del Govern después de que ERC nos haya echado", advierte el argumentario de JxCat.

Entre las ideas que maneja Junts también figura que el ejecutivo actual "no es del 80 % de los catalanes", como reivindica Aragonès, sino del "21 %" de los diputados del Parlament, unas cifras que "no garantizan un Govern estable".

JxCat también arremete contra los nuevos consellers nombrados por Aragonès y señala que se trata de "caras viejas, de la etapa autonomista" para un ejecutivo "autonómico" que quiere "hacer volver el país a posiciones de antes del procés".