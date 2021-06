JxCat exige que la abogacía del Estado sea "distante" en Tribunal de Cuentas

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha exigido este martes "coherencia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la abogacía del Estado tenga "un papel distante" en la causa en el Tribunal de Cuentas.

"No se puede llevar a más de 40 personas con la abogacía del Estado dando apoyo a unas demandas absolutamente surrealistas y muy malintencionadas y prevaricadoras, y por otro lado decir que es el momento de la concordia", ha afirmado en declaraciones a TV3.

El Tribunal de Cuentas ha citado este martes a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras y a más de una veintena de ex altos cargos de Cataluña o sus representantes legales, para la práctica de la liquidación provisional complementaria de los gastos de Diplocat vinculados al 1-O.

Sànchez ha señalado que es "inviable" que el informe de la abogacía dé responsabilidades a ex altos cargos de la Generalitat "por hechos que pasaron años antes" de que estos entrasen en el Govern.

Por ello, ha afirmado que las instituciones "tienen que dar una respuesta que sea urgente, coherente y que pueda evitar la muerte civil de estas 40 personas": "La primera obligación del independentismo es dar respuesta, y aquí la habrá", ha dicho.

Sobre la reunión entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Pedro Sánchez, el secretario general de JxCat se ha mostrado convencido de que el presidente catalán no aceptará que en la mesa de diálogo "se hable de temas competenciales".

"No concibo una mesa de diálogo con una agenda que no sea la de la amnistía y la autodeterminación. Por parte catalana, nada más. Lo que no podemos aceptar es que en la mesa de diálogo se hable de temas competenciales", ha apuntado.

Y ha añadido: "Que no nos engañen. Los habitantes de la Moncloa son unos grandes trileros intentando confundir los mensajes hacia la opinión pública".