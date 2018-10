JxCat exige inmediata libertad de Jordis tras un año de "venganza" del Estado

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha exigido hoy la inmediata puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cuya prisión preventiva desde hace justo un año ha tachado de "vergüenza" y "venganza sistemática" del Estado contra el independentismo.

Los líderes de la Assemblea Nacional y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, cumplen hoy martes un año en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo, por haber cometido presuntamente un delito de rebelión.

En rueda de prensa en el Parlament, el portavoz adjunto de JxCat, grupo que precisamente preside Jordi Sànchez, ha exigido la "libertad inmediata de los 'Jordis', porque si nunca ha habido delito, no hay causa. Y si no hay delito, no puede haber castigo ni más días de vergüenza".

"La única cosa que hay -ha advertido- es una causa general contra el independentismo, tejida con informes falsos de la Guardia Civil y envalentonada por mentes fantasiosas del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los gobiernos del PP y del PSOE".

Por ello, ha pedido "valentía y sentido de Estado" para que se retiren todas las acusaciones, se archiven las causas y "podamos dedicarnos todos a hacer política".

Pujol ha lamentado un año de "injusticia" y "venganza sistemática del Estado" y ha pedido al Gobierno que "reflexione" y "cambie esa idea de ver quién los tiene mejor puestos por la idea de democracia e inteligencia política".

En ese sentido, ha "puesto en valor la figura" de Pascual Sala, en alusión al expresidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, que ha considerado hoy en declaraciones a Rac1 que es "muy difícil" que se pueda imputar un delito de rebelión a los líderes independentistas y que sería "problemático" demostrar que exista el de sedición.

Para Pujol, se trata de "una voz más que alerta del sinsentido de toda esta causa", pese a lamentar que "vamos comprobando que en Madrid el Gobierno del Estado cambió, pero todo continúa igual".

El dirigente ha reprochado así al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le hayan "faltado piernas para llevar ante el TC" la resolución del Parlament que aboga por la abolición de la monarquía: "La monarquía del 155 defendiendo a la Monarquía de los Borbones... qué sorpresa. El Gobierno del supuesto diálogo dice que en los parlamentos no se pueden votar resoluciones que expresan ideas políticas. Señor Sánchez, no haga más de Rajoy, ésa no es la vía del diálogo".

Como también ha reclamado al TC que "recupere una cierta actitud de entender cómo se ha de vivir en una sociedad democrático", en lugar de "seguir llevando al Estado hacia un franquismo encubierto" y "2.0". "Que se dejen de gesticulaciones para la extrema extrema derecha y que por favor hagan de TC", ha insistido.

Por otro lado, sobre la conferencia que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, impartirá mañana en Ginebra acerca de una mediación internacional para Cataluña, Pujol ha "celebrado" ese viaje y ha dicho que tiene "todo el apoyo" de JxCat.

"Todo lo que sean arbitrajes que puedan funcionar y poner de acuerdo dos posiciones distantes, bienvenidos sean. Si el president Torra entiende que ésta es una vía para fortalecer el diálogo hacia la defensa de los derechos políticos de Cataluña, tiene todo el derecho y todo el apoyo de JxCat", ha aseverado.