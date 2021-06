JxCat: Si España no hace como Reino Unido Cataluña tendrá que tener un Quebec

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Josep Rius, ha advertido este miércoles que si España no actúa "como el Reino Unido" con respecto a Escocia, Cataluña tendrá que "tener un Quebec", en referencia a la vía unilateral.

"Los referéndums de Quebec (Canadá) fueron unilaterales y 'a posteriori' la Corte Suprema de Canadá reconoció plenamente el derecho de Quebec para convocar referéndums con su ley y sin que nadie pueda impedirlo", ha dicho en una interpelación en el Parlament a la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina.

Rius ha afirmado que su "deber" como "ciudadanos y representantes públicos" es "persistir y resistir".

"No habrá solución al conflicto si no se aborda su esencia, que no es otra que el ejercicio del derecho a la autodeterminación, un derecho al que no tenemos derecho a renunciar", ha señalado Rius.

El también vicepresidente de JxCat ha señalado que "la acción internacional del exilio" ha conseguido su objetivo, que es el de evidenciar que el tema catalán "no es un asunto interno" y convertirlo "en un asunto europeo a todos los efectos".

Por su parte, Alsina ha afirmado que el conflicto catalán se resolverá "cuando llegue la amnistía y la autodeterminación", y ha apuntado que desde su consellería trabajarán para trazar "mejores relaciones con terceros países y regiones".

Y ha aprovechado su intervención desde el atril para "condenar" que al expresidente catalán Carles Puigdemont "se le niegue el derecho a tener escoltas".